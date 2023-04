14 apr 2023 14:09

“MACRON È UN AMICO, MA STA LECCANDO IL CULO ALLA CINA” – DONALD TRUMP, IN UN’INTERVISTA A FOX NEWS, AZZANNA IL “TOY BOY DELL'ELISEO” PER LE SUE DICHIARAZIONI ANTI-USA DOPO L'INCONTRO CON XI JINPING (“L’UE NON DEVE ESSERE VASSALLA DEGLI STATI UNITI”) – L’EX PRESIDENTE ACCUSA BIDEN DI AVER INDEBOLITO LA LEADERSHIP AMERICANA SULLA SCENA INTERNAZIONALE: “HAI QUESTO MONDO PAZZO, CHE STA ESPLODENDO OVUNQUE, E NOI NON ABBIAMO ASSOLUTAMENTE VOCE IN CAPITOLO” – VIDEO