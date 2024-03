13 mar 2024 17:51

“MACRON NUTRE DEL RANCORE PER L'INFLUENZA RUSSA IN AFRICA” – PUTIN FA IL BULLETTO CON IL "TOY BOY DELL'ELISEO" E FA FINTA DI NON AVERE IL CONTROLLO SUI MERCENARI DELLA WAGNER: “NOI NON CI SIAMO IMPOSTI IN AFRICA, NON ABBIAMO CACCIATO LA FRANCIA. IL PROBLEMA È IL GRUPPO WAGNER. IL MINISTERO DELLA DIFESA LO HA SOSTENUTO, MA SOLO PERCHÉ SI TRATTA DI UN GRUPPO RUSSO, NIENTE DI PIÙ...”