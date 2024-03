“MAD VLAD” NON PERDONA – PUTIN È USCITO DALLE ELEZIONI-FARSA ANCORA PIÙ CATTIVO E SPIETATO. HA INVITATO I SERVIZI SEGRETI INTERNI RUSSI A DARE LA CACCIA AI “TRADITORI”: “VI CHIEDO DI NON DIMENTICARE CHI SONO, DI IDENTIFICARLI PER NOME. LI PUNIREMO SENZA LIMITI DI TEMPO, OVUNQUE SI TROVINO” – IL PRESIDENTE HA FATTO RIFERIMENTO ALLE INCURSIONI DEI “PARTIGIANI RUSSI NELLA REGIONE DI BELGOROD, A CONFINE CON L'UCRAINA: “GRUPPI TERRORISTI, FECCIA DI OGNI TIPO…"

(Adnkronos/Dpa) - Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato l'Fsb a dare la caccia ai "traditori". "Vi chiedo di non dimenticare chi sono, di identificarli per nome. Li puniremo senza limiti di tempo, ovunque si trovino", ha detto il leader del Cremlino in un discorso agli agenti dei servizi interni d'intelligence, eredi del Kgb, di cui lui stesso è stato un agente. La Russia non dimenticherà questi traditori che hanno commesso crimini contro il paese, ha proseguito Putin, appena rieletto per un nuovo mandato.

Nel suo discorso, il presidente russo ha fatto riferimento agli attacchi nella regione di Belgorod, a confine con l'Ucraina, rivendicati da gruppi russi armati anti Cremlino, parlando di "sabotaggio" e azioni da parte di "gruppi terroristi" e "ogni tipo di feccia".

"Dobbiamo confrontarci con un pericoloso e forte avversario, che dispone di un ampio tipo di informazioni, oltre che di risorse tecniche e finanziarie", ha proseguito Putin, esortando l'Fsb ad unire le forze con altre agenzie di sicurezza, anche nella difesa dei confini marittimi e terrestri. Il regime di Putin ha una lunga storia di oppositori uccisi all'estero, così come di morti misteriose in Russia e in altri paesi di uomini d'affari e dirigenti russi.

