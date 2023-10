21 ott 2023 08:40

“LA MAFIA? È UN PROBLEMA VOSTRO” - LO SCIVOLONE DI RITA DALLA CHIESA, A FOGGIA PER SOSTENERE IL CANDIDATO SINDACO DI FORZA ITALIA - LA FIGLIA DEL GENERALE UCCISO A PALERMO DA COSA NOSTRA, ALLA DOMANDA “COME SI BATTE LA CRIMINALITÀ” HA RISPOSTO: “NON SONO IO CHE DEVO DIRVI COME FARLO, DOVETE BATTERLA VOI. SONO GLI ABITANTI DI FOGGIA CHE LA DEVONO VINCERE CHE NON DEVONO SOTTOSTARE ALLE REGOLE CHE VI VOGLIONO IMPORRE E CHE NON HANNO NULLA A CHE FARE CON LA LEGALITÀ. QUINDI CREDO CHE SIA UN PROBLEMA VOSTRO” – POI HA CORRETTO IL TIRO: “VI PUO’ AIUTARE IL GOVERNO”