6 mar 2023 16:53

“MAI PIÙ UN ODIO COSÌ BESTIALE” – IL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA, VISITA GERUSALEMME E SI RITROVA DAVANTI IL PRESIDENTE DELLA KNESSET, AMIR OHANA, CHE È ANCHE UN ATTIVISTA PER I DIRITTI LGBTQ (MAGARI È PURE MILANISTA) – ALLO YAD VASHEM, 'GNAZIO CERCA DI FAR DIMENTICARE DI ESSERE STATO UN SEGUACE DI MUSSOLIN, E CI TIENE A NON FAR PASSARE IL SUO VIAGGIO PER UN EVENTO PARTICOLARE: “È LA QUINTA VOLTA CHE VENGO IN ISRAELE, LA PRIMA OLTRE VENT’ANNI FA CON I MIEI FIGLI”