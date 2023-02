“MANDANDO LE ARMI IN UCRAINA NON TOGLIAMO NULLA AGLI ITALIANI” – NELLA PRIMA PUNTATA DI “CINQUE MINUTI”, LA NUOVA TRASMISSIONE DI BRUNO VESPA, GIORGIA MELONI LANCIA UN MESSAGGIO AI SUOI ALLEATI CHE AMMICCANO A PUTIN E ALLA “PACIFISTA” SCHLEIN: “È UN’ILLUSIONE PENSARE CHE SE NON SOSTENESSIMO GLI UCRAINI AVREMMO LA PACE” – SULLA STRAGE DEI MIGRANTI ACCUSA L'EUROPA: “HO MANDATO UNA LETTERA ALLA COMMISSIONE EUROPEA AFFINCHÉ AGISCA IN FETTA SUGLI SBARCHI” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

«Tra le tante falsità che sento dire c’è quella secondo la quale quelle persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong. Quella tratta non è coperta dalle loro navi». La premier Giorgia Meloni respinge ogni accusa mossa al governo per il naufragio di Crotone. E nella prima puntata di Cinque minuti di Bruno Vespa — la striscia in onda su Raiuno dopo il Tg — rinnova il «cordoglio» per una tragedia «che non può lasciare nessuno indifferente».

E rivolge un appello all’Europa: «Ho mandato una lettera al Consiglio d’Europa e alla Commissione europea affinché facciano in fretta a rendere concreto ciò che abbiamo deciso» sui migranti.

Nell’intervista a tutto tondo Meloni parla anche della recente missione a Kiev. Spiega la commozione provata di fronte a un pelouche in ricordo dei bimbi morti sotto i bombardamenti russi sui civili: «Ho pensato che mia figlia ne ha uno simile». Ma ci tiene ad aggiungere anche l’orgoglio provato per gli italiani: «Ho pensato anche che molti si aspettavano un’Italietta spaghetti e mandolin o che di fronte alle difficoltà alla fine si gira sempre dall’altra parte. Invece noi siamo un’altra cosa».

giorgia meloni e volodymyr zelensky a kiev

[…] Alle «difficoltà e ai dubbi» degli italiani sull’invio delle armi a Kiev la premier replica: «Capisco. Ma è un’illusione pensare che se non sostenessimo gli ucraini avremmo la pace. Non avremmo la pace. Avremmo un’invasione che porterebbe la guerra più vicina a casa nostra».

Ma soprattutto sottolinea come sia una «bufala» sostenere che spendiamo soldi per le armi anziché per le difficoltà degli italiani. Noi, dice la premier, «non spendiamo soldi. Abbiamo delle armi e riteniamo oggi, fortunatamente, di non doverle utilizzare, e quindi non c’è niente che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe anche riguardarli».

[…] Domani partirà per una missione internazionale anche su questi temi. Andrà prima in India per parlare di difesa, di tecnologia ed energia. Ospite della prossima edizione del Raisina Dialogue, conferenza geopolitica del Paese, organizzata dall’Observer Research Foundation (Orf) e dal ministero degli Esteri. È previsto anche un bilaterale con i primo ministro Modi. Poi volerà negli Emirati Arabi facendo tappa ad Abu Dhabi. Infine un accenno alla neosegretaria del Pd, Elly Schlein, che annuncia di voler essere «un problema per il governo».

«L’ho chiamata per farle gli auguri di buon lavoro», dice la leader di Fratelli d’Italia. «Mi aspetto una opposizione durissima. Ma — assicura — il confronto delle idee non mi ha spaventato mai».

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone URSULA VON DER LEYEN GIORGIA MELONI il naufragio del barcone di migranti a canneto di cutro visto dall'alto