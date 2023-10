30 ott 2023 08:09

“LA MANOVRA VA LETTA? ME LO DEVI DI’ PRIMA” – MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI GIORGIA MELONI, QUESTA VOLTA ALLE PRESE CON LA LEGGE DI BILANCIO: “SO FIERA, SO FIERA, FORSE C’HO QUALCHE RUGA IN PIÙ, MA QUANTO SO’ FIERA” – “L’AUMENTO DELL’IVA SUGLI ASSORBENTI E SUL LATTE IN POLVERE? QUELLI LI HO SCRITTI IO. E CHE DEVO SOFFRIRE SOLO IO COME DONNA? ERO UN PO’ INCAZZATA PER I FUORIONDA…” - VIDEO