2 nov 2020 08:50

“MARCUCCI CHIEDE IL RIMPASTO? UN ERRORE” - BETTINI SCENDE IN CAMPO A DIFENDERE CONTE: “I MARGINI DI ERRORE CI SONO MA SI E’ BATTUTO COME UN LEONE - NEI MESI PASSATI ANCHE LE OPINIONI DEGLI SCIENZIATI NON HANNO AIUTATO, PIUTTOSTO HANNO CONFUSO ULTERIORMENTE L'OPINIONE PUBBLICA - SONO COLPITE CATEGORIE IN DIFFICOLTÀ E LE FASCE PIÙ POVERE. LA CRITICA DI SPENDERE I SOLDI A PIOGGIA E' ASTRATTA. CHE SIGNIFICA? DOBBIAMO FAR MORIRE LA GENTE DI FAME? O SUSCITARE RIVOLTE POPOLARI DISPERATE?”