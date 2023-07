“MARINA BERLUSCONI VUOLE UNA GIUSTIZIA ‘UGUALE PER TUTTI’? COSI’ IL GRUPPO DI FAMIGLIA SAREBBE ROVINATO DA 40 ANNI” - TRAVAGLIO: “LA PRIMOGENITA DEL NOTO PREGIUDICATO DA POCO SCOMPARSO MANDA UN MESSAGGIO ALLA MELONI (E A CHI ALTRI?) PERCHÉ ‘RIFORMI LA GIUSTIZIA’. LA SIGNORA NATURALMENTE È LIBERA DI DIRE LE SCEMPIAGGINI CHE VUOLE MA CI VUOLE UN BEL SENSE OF HUMOUR PER DIRE CHE ‘I CONTI FININVEST SONO PASSATI PER ANNI AL SETACCIO SENZA RISULTATO’ (A PARTE UNA MEGA-FRODE FISCALE DA 368 MILIONI DI DOLLARI ACCERTATA DALLA CONDANNA IN CASSAZIONE E TRE FALSI IN BILANCIO CERTIFICATI DA GIUDICI CHE HANNO DOVUTO ASSOLVERE B. PERCHÉ SI ERA DEPENALIZZATO IL REATO)…”

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il "Fatto quotidiano"

MARCO TRAVAGLIO

Il Giornale: “Marina dice basta”. Perbacco, roba grossa. Stiamo parlando di Marina B., primogenita del noto pregiudicato da poco scomparso, che manda un messaggio alla Meloni (e a chi altri?) perché “riformi la giustizia” e la renda “uguale per tutti” (prospettiva peraltro agghiacciante per il Gruppo, che con una giustizia uguale per tutti sarebbe rovinato da 40 anni).

La signora naturalmente è libera di dire le scempiaggini che vuole, anche perché, a dispetto delle apparenze, è molto spiritosa. Ci vuole un bel sense of humour per essere a capo del maggior gruppo editoriale d'Europa e insultare i rari giornalisti che scrivono la verità sulle stragi chiamandoli “complici dei pm” […]

MARINA BERLUSCONI FASCINA

O per definire “delirante” l’”accusa di mafiosità” a uno che si tenne in casa per due anni un mafioso travestito da stalliere (quello che accompagnava a scuola Marina e Pier Silvio perché non facessero brutti incontri) e che la Cassazione ha accertato aver “concluso” nel 1974 un “accordo di reciproco interesse” con “Cosa Nostra, rappresentata dai boss Bontate e Teresi” (altro che “non è emerso nulla di nulla”).

O che “i conti Fininvest sono passati per anni al setaccio senza risultato” (a parte una mega-frode fiscale da 368 milioni di dollari accertata dalla condanna in Cassazione e tre falsi in bilancio certificati da giudici che hanno dovuto assolvere B. perché si era depenalizzato il reato). O che pm cattivi e “giornalisti complici” vogliono infliggere al caro estinto “la damnatio memoriae”.

silvio e marina berlusconi

[…] la pena della Roma antica cancellava ogni traccia di un personaggio […] Invece i pm cattivi e i giornalisti complici fanno di tutto per ricordare B. per quello che era: un frodatore, finanziatore della mafia e corruttore seriale. Se non lo fosse stato, la Marina non sarebbe presidente della Mondadori, scippata al legittimo proprietario De Benedetti da una sentenza comprata dagli avvocati di B. con soldi di B., che dovette poi pagare mezzo miliardo di danni. […] Forza Italia attende con ansia le letterine di Marina e Pier Silvio, che decidono persino chi deve succedere a Papi in Senato […] La Repubblica del Banana finirà solo quando tal Marina dirà “Basta” e tutti risponderanno in coro: “E chi se ne frega”.

Marta Fascina Silvio Berlusconi Marina Berlusconi