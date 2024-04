30 apr 2024 18:32

“MARIO DRAGHI DOVREBBE ESSERE IL PROSSIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO” – L’ATLANTIC COUNCIL, UNO DEI PRINCIPALI THINK TANK AMERICANI, SCENDE IN CAMPO PER “MARIOPIO”: “L’UE È A UN BIVIO E UNO DEI POCHI LEADER DISPOSTI A FARE LE RIFORME NECESSARIE È MARIO DRAGHI”. CHE COINCIDENZA: A FIRMARE L’EDITORIALE È IL “NON RESIDENT SENIOR FELLOW”, MARIO DE PIZZO, GIORNALISTA DEL TG1 E “CHIGISTA” AI TEMPI DI DRAGHI. LO STESSO A CUI L’ALLORA PREMIER (ERA IL 2021) RILASCIÒ L’UNICA INTERVISTA DEL SUO MANDATO…