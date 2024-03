“MARIO SPOGLIATI SUBITO, OGGI FACCIAMO IL BUNGA BUNGA. E MI DEVI FAR DIVERTIRE”

“Mario spogliati subito – ammonisce Antonino - che oggi facciamo il bunga bunga. E mi devi far divertire”. Mario trema, è disperato: “Mi sento male, non mi violentare”, implora il sessantacinquenne. […] È il 18 dicembre scorso. Le telecamere […] nell’appartamento in Villaggio Cogne, una frazione del piccolo comune […] nella Valle d’Aosta meridionale, riprendono la scena. Una delle 10 violenze sessuali subite da Mario, il padrone di casa, a opera di Antonino, 57 anni e di sua moglie Maria Assunta, 64.

La coppia di coniugi, originari di Caltanissetta, da giugno 2023 abitano in affitto a Cogne, nell’appartamento preso in affitto da Mario, un uomo del posto, sposato, una figlia. Il 26 marzo scorso i due […] sono stati arrestati dai carabinieri di Cogne […] e accompagnati nel carcere di Brissogne con l’accusa di aver ridotto in schiavitù il padrone di casa.

[…] i due indagati chiederanno al Riesame la conversione della misura cautelare negli arresti domiciliari da scontare a Caltanissetta. […] La decisione del tribunale di Torino è attesa per il 4 aprile. […] nell’ordinanza firmata dal gip Palladino sono riportati alcuni dei […] particolari acquisti dai carabinieri del comando provinciale di Aosta dall’inizio delle indagini.

“Le raccapriccianti violenze subite dal povero Mario”, annota il gip, videoriprese dal circuito di videosorveglianza dell’abitazione. Il caso è venuto alla luce perché la vittima, stremata, il 21 febbraio scorso ha suonato alla caserma dei carabinieri di Cogne e ha denunciato tutto ai militari. I video acquisiti dai carabinieri mostrano le violenze sessuali.

Come quella che si è consumata il 18 dicembre, quando Antonino “costringe in un angolo la vittima - si legge negli atti - che piange e lo implora letteralmente di non fargli del male”, ma Antonino, “non curante” dei lamenti di Mario, “lo cinge con le braccia e lo costringe a subire un rapporto sessuale”.

Qualche attimo dopo l’indagato costringe Mario spalle al muro, lo afferra per il bavero della giacca e gli dice: “Se non cambi io ti faccio impazzire a te. Svegliati, che stai facendo la prostituta, ora spogliati subito”. Mario ribatte: “Ho paura di te”.

Antonino rincara: “Spogliati che oggi facciamo il bunga bunga, mi devi far divertire". Parole violente, crude come le immagini che scorrono sul monitor […]. I filmati già acquisiti agli atti, numerati, ciascuno con la sua data. Mostrano decine di rapporti consumati, pratiche di coercizione. Giochi psicologici per soggiogare il padrone di casa, “un uomo mite” di suo.

Nelle immagini videoregistrate il 17 gennaio scorso Antonino ordina a Mario: “Mettiti in ginocchio, parlare poco e fare molto, perché abbiamo poco tempo”. Quindi il cinquantasettenne lo costringe a subire un rapporto.

Come aveva già fatto meno di una settimana prima, il 10 gennaio, quando aveva fatto inginocchiare Mario davanti a lui, “seduto, nudo - scrive il gip - gli aveva cinto il corpo con le gambe impedendogli di indietreggiare e afferrando per i capelli la vittima”. Che “con la voce rotta dal pianto continuava a chiedere ‘Perché’”.

Anche la moglie dell’uomo […] partecipa alle violenze, assiste ai rapporti imposti al padrone di casa senza alcun tipo di consenso. […] il 6 febbraio, […] nel corso della decima violenza sessuale la donna dice a Mario: “Adesso diventiamo cattivi - è iniziata la guerra signor Mario…hai imparato bene a fare sesso, così lo fai felice mio marito”.

E quando Mario sviene […], Maria Assunta lo deride: “Sei molto bravo a fare la commedia”. Il marito chiede alla moglie un bicchiere d’acqua per far riprendere i sensi al padrone di casa e “lei suggerisce invece di dargli un bicchiere di acido muriatico”.

