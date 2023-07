17 lug 2023 08:36

“MARTA FASCINA È UN DEPUTATO, FA PARTE DEL DISEGNO DI FORZA ITALIA E NON HA LITIGATO CON NESSUNO” - IL NEO SEGRETARIO DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI: “LA SUA ASSENZA DAL CONSIGLIO NAZIONALE? NON HA UN SIGNIFICATO POLITICO, MA UMANO. È IN LUTTO, NON SE LA SENTIVA DI VENIRE AL PRIMO EVENTO SENZA DI LUI. NON SIAMO MACCHINE, AI 5 MINUTI DI APPLAUSI MI SONO COMMOSSO ANCH’IO - IL CONGRESSO? SI TERRÀ PRIMA DELLE EUROPEE E NON SARÀ UNA SPARTIZIONE DI POLTRONE. L’AREA DI RONZULLI, MULÈ E CATTANEO? SE CI SARÀ UN CONTRIBUTO DI IDEE E DI PROPOSTE NE SARÒ BEN LIETO…”