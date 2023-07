8 lug 2023 17:50

“MARTA FASCINA NON AVRA’ NESSUN INCARICO IN FORZA ITALIA” – A TRE GIORNI DALL’APERTURA DEL TESTAMENTO DI BERLUSCONI, LA FAMIGLIA DELEGA TOTALMENTE AD ANTONIO TAJANI E GIANNI LETTA LA GESTIONE DEL PARTITO – LA MOGLIE MORGANATICA DEL CAV, GRATIFICATA CON UN LASCITO DI 100 MLN, CONTINUA A VIVERE NELLA VILLA DI ARCORE MA QUELLA NON SARÀ LA SUA CASA PER I PROSSIMI ANNI - LE MANOVRE DI MARINA BERLUSCONI: COME DAGO DIXIT, L’OBIETTIVO SONO LE EUROPEE DEL 2024, LA FIGLIA DEL CAV VUOLE ONORARE L’INTESA CON LA DUCETTA E FAR SI' CHE FORZA ITALIA SUPERI LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4%...