“MARTA FASCINA PASSA OGNI ORA DEL GIORNO A CONDIZIONARE BERLUSCONI” – IL SERVIZIO DI “REPORT” CHE HA FATTO INCAZZARE FORZA ITALIA SI CONCENTRA SUL POTERE ASSUNTO DALLA “VEDOVA” MORGANATICA DEL CAV NEGLI ULTIMI ANNI. FACEVA DA FILTRO A TUTTI GLI INCONTRI E ALLE TELEFONATE DI SILVIO: “GLI DICEVA ‘LUI È CATTIVO CON TE, NON PARLARGLI PIÙ’” – POI È ARRIVATO IL PATTO MELONI-MARINA, SALTATO CON LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

marta fascina ai funerali di silvio berlusconi

«Un Berlusconi inedito, rivelato da una fonte di Forza Italia vicinissima al Cavaliere», promette Report annunciando la puntata. E le dichiarazioni (anonime), andate in onda ieri sera sul Raitre, sono in effetti diverse, alcune delle quali incentrate sull’influenza esercitata dall’ultima compagna dell’ex premier morto a giugno, Marta Fascina: «La figura di Marta, nel 2020, diventa di colpo imponente. Soprattutto in politica. La compagna partecipa a tutti gli incontri di Berlusconi e passa ogni ora del giorno a condizionarlo nelle relazioni con gli altri», sostiene la fonte.

marta fascina e silvio berlusconi

Insorge il partito che, nel pomeriggio, invoca il rinvio della messa in onda del servizio dal momento che le urne sono aperte: si vota anche a Monza per il seggio in Senato lasciato appunto da Berlusconi. «Report e Ranucci sono una sorta di “movimento politico” che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari. Ci indigna», tuona Maurizio Gasparri.

[…] Il passo formale sarà la richiesta di convocazione della commissione di vigilanza Rai, annunciata da Rita Dalla Chiesa che ne è componente: «Metodo vigliacco, la Rai dovrà rispondere in commissione».

IL BACIO TRA GIORGIA MELONI E MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA

La fonte anonima intervistata da Report si concentra sul peso che Fascina, eletta deputata nel 2018 e rieletta nel 2022, avrebbe avuto in ambito politico, suggerendo e sostenendo per esempio prima il tentativo di corsa al Quirinale di Berlusconi, poi influenzandone la decisione di far cadere il governo Draghi nella convinzione che fosse possibile un suo ritorno a Palazzo Chigi: «Nessuna strategia, sfizi di una donna convinta che Berlusconi sarebbe diventato di nuovo presidente del Consiglio», sostiene la fonte.

MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

Poi le attribuisce «posizioni pro Putin» che avrebbero spinto l’allora leader di Forza Italia a criticare Meloni e il suo sostegno a Zelensky. Tutto attraverso un progressivo filtro agli incontri e alle telefonate del Cavaliere: «Gli diceva “lui è cattivo con te, non parlargli più”».

Per Report Berlusconi avrebbe poi cambiato posizione grazie a un patto tra la presidente del Consiglio Meloni e la figlia del Cavaliere, Marina, che in cambio del ritiro della costituzione di parte civile del governo nei processi escort e Rubi ter, avrebbe assicurato posizioni più morbide sull’Ucraina.

marina berlusconi marta fascina

Il buon rapporto tra la premier e la figlia del Cavaliere avrebbe poi anche portato alla rimodulazione della norma sugli extraprofitti delle banche. Una ricostruzione […] che Palazzo Chigi smentisce come «fantasiosa».

MARINA BERLUSCONI FASCINA MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI ALLO STADIO DI MONZA MARTA FASCINA CON SILVIO BERLUSCONI NELLA COVER DEL TELEFONO berlusconi marta fascina silvio berlusconi marta fascina a monza berlusconi marta fascina BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI berlusconi marta fascina ferragosto L'EREDITA DI BERLUSCONI - MEME BY EMILIANO CARLI MARINA BERLUSCONI E MARTA FASCINA MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - BARBARA BERLUSCONI - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA