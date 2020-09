LA LEGA SI SPACCA SUL REFERENDUM - GIORGETTI SI SCHIERA PER IL NO (“TAGLIO DEI PARLAMENTARI IMPROPONIBILE”) IN ANTITESI A SALVINI CHE INVECE SI È SCHIERATO PER IL SÌ – L’EX SOTTOSEGRETARIO: “UNA VITTORIA DEL SI’ SAREBBE UN FAVORE AD UN GOVERNO IN DIFFICOLTÀ, IN EVIDENTE IMBARAZZO IN VISTA DEI PROSSIMI MESI, CHE SARANNO DURISSIMI” - UFFICIALMENTE IL CARROCCIO HA LASCIATO LIBERTÀ DI VOTO