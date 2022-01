13 gen 2022 19:13

“MATTARELLA BIS? NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO” - MATTEO RENZI PROVA A CHIUDERE LA PORTA ALLA CONFERMA DELLA “MUMMIA SICULA” COME CAPO DELLO STATO: “PER RIELEGGERLO DOVREBBE CHIEDERLO TUTTI, NON VEDO SALVINI E MELONI CHIEDERGLI DI RICANDIDARSI. MATTARELLA È UN ATTENTO CUSTODE DEI VALORI COSTITUZIONALI E IN QUESTO C’È IL SUO CRUCCIO DI ANDARE A MODIFICARE LA COSTITUZIONE SOSTANZIALE SE FOSSE ELETTO DI NUOVO”. IN REALTÀ, SERGIONE POTREBBE DIRE SÌ A TEMPO DETERMINATO. UNICA CONDIZIONE: LA PERMANENZA DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI - IL DAGOREPORT