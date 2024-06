6 giu 2024 08:36

“MATTARELLA? NON È INFALLIBILE E NON LO CONDIVIDO SEMPRE, MA BORGHI È STATO INOPPORTUNO” – IGNAZIO LA RUSSA, SECONDA CARICA DELLO STATO, AFFERMA DI NON ESSERE SEMPRE D’ACCORDO COL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: “QUANDO NON LO CONDIVIDO ME LO TENGO PER ME” – POI DIFENDE LA FIAMMA NEL SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA: “È UN SIMBOLO REPUBBLICANO, IN CONTINUITÀ COL MSI, NON ERA DEL FASCISMO". E RIBADISCE IL NO ALLE ADOZIONI PER LE COPPIE GAY…