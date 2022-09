, TURBANDO I FAN PIÙ SENSIBILI - IL CAPITONE ABITUATO ALLE STRANEZZE SOCIAL HA CONTINUATO A BERE IL SUO CAFFÈ IN COMPAGNIA DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA COME SE NIENTE FOSSE - COLPA DEGLI HACKER RUSSI? NO, HACKER PORNO!

Da www.veritaeaffari.it

cazzi in chat salvini 1

Hacker porno contro Matteo Salvini durante la maratona dell’ultimo giorno di campagna elettorale in diretta su tutti i social. Il leader della Lega aveva deciso infatti di passare tutto il suo pomeriggio in diretta social in contemporanea su tutti i suoi account (Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitch) per parlare come ha voluto fare nelle ultime settimane a un pubblico più giovane.

Mentre stava girando una sorta di tutorial su come si fa un caffè con la macchinetta automatica (Salvini dice di non saperlo fare da solo), e in collegamento con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sulle varie piattaforme sembra essere entrato un hacker che ha fatto apparire in modi diversi alcuni simboli fallici per accompagnare la diretta del leader della Lega. Lui non se ne è accorto, ma tanti hanno usato il tasto salva-schermo per tenersi il ricordo di questa bravata.

diretta salvini

Nonostante l’incidente Salvini ha festeggiato i numeri social della sua maratona politica, mutuata da quella di Enrico Mentana e durata quattro ore e mezza: 1,6 milioni di like su TikTok, tre milioni di persone raggiunte su tutte le piattaforme. Secondo il leader della Lega quello è stato un “collegamento virtuale con tutte le 8mila piazze italiane”.

cazzi in chat cazzi in chat live salvini maratona salvini