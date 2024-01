“PER ME TUTTI I PARLAMENTARI DOVREBBERO GIRARE ARMATI” – ENRICO MACCAPANNI, TITOLARE DELL’ARMERIA “9 MILLIMETRI” DI VERCELLI, DOVE EMANUELE POZZOLO HA COMPRATO IL MINI-REVOLVER CHE HA SPARATO A CAPODANNO: “HA SEMPRE COMPRATO LE ARMI QUI, NON C’È NIENTE DI STRANO O ILLEGALE. QUELLA PISTOLA L’HA ACQUISTATA DOPO L’ATTENTATO AL LEADER DI VOX VIDAL-QUADRAS. LEI COSA AVREBBE FATTO SE A UN POLITICO CON IL QUALE HA CONDOTTO DELLE BATTAGLIE GLI SPARANO IN FACCIA?” – “È DISTRUTTO. È UNA COSA CHE GLI ROVINERÀ LA VITA…”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

andrea delmastro emanuele pozzolo

"Pozzolo ha sempre comprato le armi nel mio negozio, e non c'è niente di strano né di illegale: è un cliente come tanti. La pistola di Capodanno l'acquistò dopo l'attentato subito dal leader di Vox Alejo Vidal- Quadras lo scorso novembre: lei cosa avrebbe fatto se a un politico con il quale ha condotto delle battaglie gli sparano in faccia? […] secondo me tutti i parlamentari dovrebbero andare in giro con una pistola".

Enrico Maccapanni è il titolare dell'armeria 9 millimetri di Vercelli. E' un militante di Fratelli d'Italia, per un periodo ha ricoperto anche il ruolo di responsabile sicurezza per il partito […] a Vercelli. "Poi sono uscito in polemica per beghe locali".

ARMERIA 9 MILLIMETRI VERCELLI

Pozzolo ottiene dalla prefettura di Biella la licenza per il porto armi per difesa lo scorso 12 dicembre. Colpito da quanto accaduto al fondatore di Vox con il quale aveva portato avanti una battaglia politica contro l'Iran e il terrorismo.

[…] Quale idea si è fatto di questa storia?

"Pozzolo è distrutto: è una cosa che gli rovinerà la vita. E' anche vero però che a Napoli sparano con armi acquistate illegalmente".

Ma non i parlamentari, e non è una scusante.

"Fosse per me tutti i parlamentari dovrebbero andare in giro armati se si sentono minacciati".

Sarebbe un Far West.

alejo vidal quadras

"Ma se ne sentono di tutti i colori. Pozzolo dopo l'attentato al cofondatore di Vox si sentiva in pericolo: lei cosa avrebbe fatto?"

