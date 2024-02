“MEGLIO CHE TI VESTI DA NAZISTA CHE DA COGLIONE COME SEI…” - CAOS ALLA CAMERA SULL’OK ALLA COMMISSIONE COVID, DAI DEM PARTONO GLI INSULTI AL VICEMINISTRO MELONIANO GALEAZZO BIGNAMI – LA FURIA DI CONTE CHE ACCUSA IL CENTRODESTRA DI “VIGLIACCHERIA”: “NON HO NULLA DA NASCONDERE. IL CENTRODESTRA SA SOLO DIRE MENZOGNE”. SI DIFENDE ANCHE SPERANZA CHE PARLA DI SQUADRISMO – ANCHE I RENZIANI HANNO VOTATO A FAVORE DELLA COMMISSIONE CHE INDAGHERÀ SULL’OPERATO DEL GOVERNO CONTE II DURANTE LA PANDEMIA – VIDEO

CONTE BAGARRE CAMERA COMMISSIONE COVID

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva l’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. I sì sono stati 132, i no 86, un astenuto. Italia Viva ha votato a favore insieme al resto della maggioranza. Il testo - approvato in prima lettura dalla Camera, modificato dal Senato, e oggi licenziato da Montecitorio in terza lettura - prevede che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

CONTE SPERANZA

«E’ stato accostato il mio cognome e quello del presidente Conte alla parola "condanna". Noi siamo stati in tribunale ma c’è stata una archiviazione con formula piena e accostare le nostre personalità alla parola `condannati´ in maniera vaga e confusa è molto grave e non è accettabile. Ribadisco di aver operato con disciplina e onore da ministro come dice la nostra Costituzione».

Così Roberto Speranza in aula - attorniato dai deputati Pd in piedi, Elly Schlein compresa - alla Camera intervenendo dopo le dichiarazioni di voto sulla commissione Covid della deputata Fdi, Alice Buonguerrieri, che ha provocato le proteste dell’opposizione.

CAOS ALLA CAMERA SULL’OK ALLA COMMISSIONE COVID

GALEAZZO BIGNAMI

È caos alla Camera sul via libera alla Commissione d’inchiesta per il Covid, con lo scontro tra maggioranza e opposizione degenerato in più occasioni a urla e insulti. A far saltare i nervi dei deputati è stato il discorso conclusivo della deputata di FdI Alice Buonguerrieri, poco prima del voto finale che ha visto Italia Viva votare con la maggioranza. Buonguerrieri prende di mira direttamente l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza che definisce «il peggiore presidente del Consiglio e il peggior ministro della Salute della storia». Partono i cori «vergogna vergogna» dai banchi dell’opposizione, mentre la deputata FdI dice che i due sono stati «condannati».

L’insulto al sottosegretario Bignami

Ed è durante la pausa che, racconta l’agenzia Ansa, un parlamentare del Pd arriva davanti ai banchi del governo e urla al sottosegretario alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami: «Meglio che ti vesti da nazista che da coglione come sei…». Il riferimento è alle polemiche che avevano travolto in passato l’esponente di FdI per essersi mascherato in passato con una divisa nazista a Carnevale.

Lo stesso Rampolli avrebbe lasciato il suo posto per affrontare Conte e Speranza, furiosi dopo l’accusa della collega di FdI. Buonguerrieri non contenta prosegue con gli attacchi dopo la ripresa dei lavori e urla che vuol vederci chiaro «su quello che è successo… voglio sapere come mai in Italia ci siano stati più morti che in tutti gli altri paesi d’Europa». E poi aggiunge che «solo FdI è riuscito a trascinare in Tribunale Conte e Speranza dove sono stati condannati».

Le repliche dell’ex premier e dell’ex ministro

giuseppe conte elly schlein roberto speranza foto di bacco

Conte e Speranza riescono a parlare solo dopo l’approvazione della Commissione sul Covid, mentre l’aula si sta ormai svuotando. Il leader del M5s accusa il centrodestra di «vigliaccheria» e ribadisce: «Non ho nulla da nascondere, perché nessun Tribunale ha avuto nulla da dire sull’operato» dei suoi governi durante la pandemia.

«L’unica condanna è stata quella di un Tar affinché consegnassimo dei documenti che erano già pubblici. Voi – insiste Conte rivolgendosi alla maggioranza – sapete solo dire menzogne». Si difende anche Speranza che definisce quello della deputata FdI «un intervento squadrista». L’ex ministro poi aggiunge: «Si capisce la vera ragione per cui si vuole istituire questa Commissione, che è quella di fare propaganda politica e campagna elettorale. Nulla di più».

