“MELONI HA PAURA DI MELONI” – FRANCESCO MERLO E IL VIDEO IN PIANO SEQUENZA DELLA PREMIER: “NON FA PIÙ CONFERENZE STAMPA PER PAVIDITÀ E INADEGUATEZZA. PER SFUGGIRE AL CONFRONTO, FUGGE DAL SUO RUOLO E SI ESIBISCE E AL TEMPO STESSO SI NASCONDE” – “MOSTRA UN PO’ DI VERITÀ PER NASCONDERE LA VERITÀ. E IL NOSTRO PICCOLO, IRONICO FASCISTOMETRO VIBRA DINANZI A QUESTA ENNESIMA SMORFIATURA DELL’ISTITUTO LUCE” – MICHELE SERRA: “MELONI FA BENISSIMO AD AUTOPRODURRE VIDEO PROMOZIONALI. LA COSA GRAVE È…”

Caro Merlo, ho visto il video di Giorgia Meloni che, camminando per le stanze di Palazzo Chigi, illustra il decreto lavoro, loda il governo e sé stessa e alla fine raggiunge il tavolo dei ministri che la stanno aspettando, si siede e suona la campanella. È uno spot di propaganda che sostituisce l’informazione, il confronto con i giornalisti. Perché, dopo quella di Cutro, non fa più conferenze stampa?

Per pavidità e inadeguatezza. Nelle conferenze stampa, infatti, Giorgia Meloni perde le staffe ad ogni domanda, reagisce alle critiche con stizza e con il solito vittimismo aggressivo, ha un’intolleranza bambinesca per la mediazione giornalistica, non si controlla e “sbrocca”.

E, dunque, per sfuggire al confronto, fugge dal suo ruolo e si esibisce e al tempo stesso si nasconde nel video autoprodotto. Ha un’infantile paura di sé stessa: Meloni ha paura di Meloni. Non è infatti la prima volta che si rifugia nel “video” che mi pare stia diventando il suo strumento, la sua cifra, la sua tana del coniglio.

Il video diventa così un po’ il “balcone” dal quale si affaccia con spavalderia e un po’ la “velina” nella quale si rinchiude con codardia. Mostra un po’ di verità per nascondere la verità.

E il nostro piccolo, ironico fascistometro vibra dinanzi a questa ennesima smorfiatura dell’Istituto Luce, che oggi non è ovviamente riproponibile, perché oggi più combatti il diritto di ficcare il naso nella realtà più ecciti quel diritto. E più il potere nasconde la paura, più la paura lo mostra e lo svela.

Meloni fa benissimo ad autoprodurre video promozionali. […] La cosa grave è la prontezza con la quale i telegiornali — specie quelli del servizio pubblico — hanno rilanciato senza fare una piega quel prodotto concepito e confezionato per la propaganda […].

[…] Va detto che mandare direttamente in onda i video di Palazzo Chigi, o dei partiti in genere, potrebbe essere un risparmio. Si evitano i costi di una troupe a disposizione di Tizia e di Caio. Si rimane comodamente in redazione, tamburellando con le dita per ingannare il tempo, e si aspetta che ogni singolo leader, ogni singolo partito, mandi il suo video già pronto per la messa in onda.

