17 feb 2024 14:10

“LA MELONI “STRONZA”? ERA UNA BATTUTA, UN FUORIONDA. PER FERMARMI DEVONO SPARARMI IN TESTA” – VINCENZO DE LUCA NON SI SCUSA PER L’INSULTO ALLA "DUCETTA" E INSISTE SULLA BATTAGLIA CONTRO L’AUTONOMIA E LO SBLOCCO DEI FONDI DI SVILUPPO E COESIONE PER LA SUA REGIONE – “È IL GOVERNO MELONI-BADOGLIO, SONO SCAPPATI TUTTI. IL MINISTRO PIANTEDOSI È COLPEVOLE DUE VOLTE PER NON AVER ALZATO IL DITO NEI CONFRONTI DELLA CAMPANIA, E PER ESSERE STATO LATITANTE TUTTA LA GIORNATA. SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DI POLIZIA, CHE NON SAPEVANO IN PIAZZA CON CHI PARLARE” – VIDEO