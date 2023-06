“MELONI È FORTUNATA, CON QUEGLI AVVERSARI HA L’ASSICURAZIONE A VITA” – IL NUOVO SHOW DI VINCENZO DE LUCA, CHE TORNA AD ATTACCARE ELLY SCHLEIN: “LE ELEZIONI IN MOLISE HANNO REGISTRATO L’ENNESIMO TRAVOLGENTE SUCCESSO DEL CAMPO LARGO. DIREI AI DIRIGENTI DI METTERSI COMODI, C’È SEMPRE UN ALTRO 10% DI VOTI DA PERDERE” - "L'ATTUALE SEGRETARIA HA AVVERTITO CHE LA RIVOLUZIONE NON È UN PRANZO DI GALA. BENE, MA ALMENO UN TRAMEZZINO CI VOLEVA, INVECE SIAMO RIDOTTI ALLA FAME”

VINCENZO DE LUCA

1. DE LUCA, MELONI FORTUNATA, CON QUEGLI AVVERSARI RESTERÀ A VITA

(ANSA) - "Meloni è fortunata, con quegli avversari politici ha una assicurazione a vita". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo aver attaccato Elly Schlein e l'attuale dirigenza dem.

Nella sua diretta social del venerdì il governatore critica l'esecutivo sulla questione del Mes: "Si prova una furbata, pensando di prendere la gola gli altri paesi durante le trattative su migranti e patto di stabilità. Ma è evidente che a fine anno il Mes lo approveranno comunque, quindi la sensazione è che ci stiamo facendo tutti nemici. Se potevamo strappare un minimo risultato, perderemo anche quello. Ma davvero pensiamo di tenere per la gola la Germania, la Francia, la Banca centrale europea?".

LA SMORFIA DI GIORGIA MELONI

2. DE LUCA, MOLISE? QUESTO PD RIUSCIRÀ A PERDERE ANCHE DI PIÙ

(ANSA) - La tornata elettorale in Molise "ha registrato l'ennesimo travolgente successo del centrosinistra e del famoso campo largo. Direi ai dirigenti attuali del Pd di mettersi comodi a questo punto, c'è sempre un altro 10 per cento di voti residui da perdere".

Il governatore campano Vincenzo De Luca è sferzante nel commentare l'esito delle ultime regionali: nella sua diretta Fb del venerdì ricorre alla consueta ironia e non risparmia stoccate alle segretaria Schlein, con la quale la distanza politica appare da tempo incolmabile.

ELLY SCHLEIN

"L'attuale segretaria - aggiunge - ha avvertito che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Bene, ma almeno un tramezzino elettorale ci voleva, invece siamo ridotti alla fame elettorale. Non ho dubbi che la genialità politica di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita anche di ciò che rimane".

3. DE LUCA, I GOVERNI ITALIANI? PER IL 90% UN CIRCO EQUESTRE

(ANSA) - "Senza un apparato amministrativo moderno ed efficiente non si correrà. Per avere questo tipo di apparato, bisogna avere governi moderni, efficienti, autorevoli e competenti. I governi italiani sono per il 90% un circo equestre, destra o sinistra non cambia granché. Non c'è da avere molta fiducia".

vincenzo de luca

A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'assemblea pubblica 2023 Confindustria Salerno "Stiamo parlando di sburocratizzazione per il Pnrr. Sono elementi di sburocratizzazione che dovremmo introdurre in maniera ordinaria nel nostro Paese, non in via straordinaria, ma anche rispetto al Pnrr siamo fortemente indietro.

Abbiamo 5700 stazioni appaltanti. Dove si vuole arrivare in queste condizioni? Avremmo dovuto utilizzare quelle risorse per i grandi problemi strutturali. Abbiamo trasformato anche il Pnrr in una sorta di incentivi a pioggia persino all'ultimo comune del nostro Paese. È una cosa imbarazzante", ha aggiunto De Luca.

vincenzo de luca contro giorgia meloni 9