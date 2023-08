#Giambruno alle donne: per non essere stuprate evitate di ubriacarvi, perché c'è "il rischio che poi il lupo lo trovi". Victim blaming allo stato puro. Dimentica di dire agli uomini, gli unici colpevoli, di evitare di stuprare. Ripugnante, offensivo, inadatto a stare dove sta. pic.twitter.com/FYwfMWPo59 — Chiara Gribaudo (@chiaragribaudo) August 29, 2023

Enrico Mentana ha attaccato con un post al vetriolo il conduttore di "Diario del Giorno" Andrea Giambruno, reo di aver espresso il suo pensiero in merito ai recenti casi di stupro che stanno scatenando il dibattito italiano. Vittorio Feltri, storica firma di Libero ed il Giornale, è intervenuto per dire la sua sul post del direttore di Tg La7.

Enrico Mentana si è inserito nel dibattito pubblico italiano, replicando alle frasi di Giambruno: "Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata. Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano.

Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato, quando dici una fesseria col botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa".

Vittorio Feltri, incredulo davanti alla bufera che si è scatenata sul compagno della Meloni, ha replicato così a Mentana: "Ero lì con Giambruno. Ha detto cose giuste, i miei figli non li ho fatti bere fino a 20 anni. Mentana qualche volta lo vedo ma non lo leggo mai perché mi dà sui nervi.

Dice stupidaggini, le cretinate le diciamo tutti ma lui di più. Sono anche io stupito di fronte a queste affermazioni, oggi ero lì col compagno della Meloni, mi interrogavo su cose normali, c'erano due ospiti in studio, tra cui la moglie di Collovati... dicono delle cazzate che non stanno nè in cielo nè in terra".

"Io sono convinto - continua Feltri - che gli stupri siano dei fenomeni di un bullismo esagerato che si trasferisce sui telefonini perché filmano tutte le chiavate che fanno... io quando ero giovane le chiavate me le tenevo per me".

