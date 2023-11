“I MERCATI DEL LAVORO EUROPEI STANNO INIZIANDO A CEDERE” – L’ANALISI HORROR DEL “WALL STREET JOURNAL”: “DOPO UN ANNO DI CRESCITA ECONOMICA PROSSIMA ALLO ZERO, LA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STA RALLENTANDO E I SONDAGGI SUGGERISCONO CHE UN NUMERO MAGGIORE DI AZIENDE SI STA PREPARANDO A LICENZIARE I LAVORATORI” – E NEL FRATTEMPO, NEGLI STATI UNITI, GLI OCCUPATI AUMENTANO DI 600MILA UNITÀ IN TRE MESI. COME MAI L’UE NON STA AL PASSO CON GLI USA?

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

disoccupati 3

I mercati del lavoro europei stanno iniziando a cedere. Dopo un anno di crescita economica prossima allo zero, la creazione di posti di lavoro sta rallentando e i sondaggi suggeriscono che un numero maggiore di aziende della zona si sta preparando a licenziare i lavoratori, minacciando di frenare ulteriormente la crescita e di prosciugare le casse pubbliche – scrive il WSJ.

Il tasso di disoccupazione in Germania è aumentato di 0,8 punti percentuali negli ultimi mesi, raggiungendo il 5,8%, il livello più alto dal 2017 al di fuori del periodo della pandemia. Nel Regno Unito il tasso di disoccupazione è salito in misura analoga, al 4,3%, secondo i dati nazionali. Questo dato si confronta con un aumento di mezzo punto percentuale della disoccupazione negli Stati Uniti, al 3,9% in ottobre. Anche nell'Eurozona, composta da 20 paesi, la disoccupazione sta aumentando.

joe biden 8

Per ora, il problema si concentra nel nord più ricco della regione, in particolare in Germania, la cui dipendenza dall'industria manifatturiera e dalle esportazioni è diventata un problema in un'epoca di tensioni geopolitiche e di commercio in crisi. La produzione industriale in tutta la regione è diminuita negli ultimi sei mesi rispetto all'anno precedente e le esportazioni di beni, un settore commerciale fondamentale, sono crollate.

Il deterioramento delle prospettive del mercato del lavoro segna un punto di svolta nella ripresa post-pandemica dell'Europa. Il modello di business orientato alle esportazioni del continente è messo alla prova dalle tensioni geopolitiche, dai cambiamenti strutturali nella grande industria automobilistica e dall'aumento dei costi dei prestiti e dell'energia.

LA RICERCA DEL LAVORO IN ITALIA

Nell'ultimo segnale di divergenza economica transatlantica, l'occupazione negli Stati Uniti è aumentata di circa 600.000 unità nei tre mesi fino a giugno, attestandosi a circa 156 milioni, più del doppio rispetto all'aumento di circa 225.000 unità registrato nell'eurozona nello stesso periodo, a circa 168 milioni.

Qualsiasi forte aumento della disoccupazione, da tempo una piaga dell'economia europea, metterebbe ulteriormente sotto pressione le finanze pubbliche. Aumentando la spesa per il welfare e riducendo il gettito fiscale, si distoglierebbero fondi dalla spesa militare e dal passaggio all'energia verde, entrambe priorità politiche della regione.

SUSSIDIO PER DISOCCUPATI IN GERMANIA

L'aumento dei disoccupati potrebbe anche ridurre la crescita dei salari e l'inflazione, aprendo la strada a tagli dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea l'anno prossimo.

Il produttore tedesco di componenti per auto Continental ha dichiarato lunedì che taglierà migliaia di posti di lavoro in tutto il mondo nell'ambito di un piano per risparmiare 400 milioni di euro, equivalenti a 427,9 milioni di dollari, all'anno entro il 2025.

Il Gruppo Homag, un'azienda di ingegneria meccanica nel sud-ovest della Germania, ha dichiarato questo mese che taglierà circa 600 dei suoi circa 7.000 dipendenti e licenzierà alcuni lavoratori in risposta a un significativo calo degli ordini in arrivo.

GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ

Il gigante danese dei trasporti marittimi Maersk questo mese ha dichiarato che quest'anno taglierà circa 10.000 posti di lavoro, pari a circa il 9% del numero totale di dipendenti, a fronte di un calo degli utili di quasi il 95% su base annua. "Il nostro settore sta affrontando una nuova normalità, con una domanda contenuta, prezzi di nuovo in linea con i livelli storici e una pressione inflazionistica sulla nostra base di costi", ha dichiarato Vincent Clerc, amministratore delegato di Maersk.

In Europa, i generosi sussidi di disoccupazione e l'elevata tassazione del lavoro fanno sì che qualsiasi aumento della disoccupazione abbia un impatto maggiore sulla spesa e sulle entrate statali rispetto agli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, i costi dei prestiti pubblici in Italia e in Francia hanno raggiunto il livello più alto dell'ultimo decennio, con il rendimento dei titoli decennali italiani che ha raggiunto circa il 5%, anche se sono leggermente diminuiti.

MAERSK

Il mercato del lavoro è stato fino a poco tempo fa un punto luminoso per l'economia europea in difficoltà, con la disoccupazione che si è assestata intorno ai minimi storici. Questo ha lasciato perplessa la Banca Centrale Europea, che ha aumentato i tassi di interesse a un ritmo record per frenare l'inflazione. Normalmente, un modo in cui i tassi più alti funzionano è quello di spingere le imprese a tagliare i posti di lavoro, riducendo così la crescita dei salari e la spesa.

Una delle ragioni di questa resistenza finora è che le imprese in Europa hanno incontrato notevoli difficoltà nell'assumere personale qualificato, il che le ha incoraggiate a mantenere un numero di dipendenti superiore alle loro necessità. Si tratta di una preoccupazione particolare nel momento in cui milioni di baby boomer si preparano ad andare in pensione.

ursula von der leyen christine lagarde - meme by vukic

La scarsità di manodopera è così drammatica in alcuni settori che molte aziende non vedono altra scelta se non quella di trattenere i lavoratori, secondo Enzo Weber, responsabile della ricerca presso l'Istituto per il mercato del lavoro e la ricerca occupazionale di Norimberga, un'agenzia federale tedesca. Questo è uno dei motivi per cui molti economisti non si aspettano che l'aumento della disoccupazione duri.

Le maggiori perdite di posti di lavoro si sono finora concentrate nel settore manifatturiero, che richiede un numero relativamente basso di lavoratori rispetto ai servizi ad alta intensità di lavoro come l'ospitalità, osserva Holger Schmieding, capo economista della Berenberg Bank di Londra. Alcuni settori stanno ancora assumendo, come l'informatica, l'assistenza all'infanzia e agli anziani e le nuove industrie verdi.

centri sociali e disoccupati a napoli 3

Le imprese europee hanno registrato forti profitti, il che ha permesso loro di accumulare lavoratori sperando in una rapida ripresa. Ma quando la crisi si trascina e i profitti calano, potrebbero passare ai licenziamenti, dicono gli economisti.

"È ragionevole supporre che più l'attività economica ristagna, più sarà difficile per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, accaparrarsi la manodopera", ha affermato Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo a sei della Banca Centrale Europea, in un discorso tenuto a Saint Louis questo mese.

CHRISTINE LAGARDE

L'emigrazione verso paesi europei come la Germania è a livelli record e aumenta l'offerta di lavoratori, anche se il numero di posti di lavoro vacanti diminuisce. Molti dei nuovi arrivati sono poco o per nulla qualificati e hanno faticato a farsi strada nel mercato del lavoro, soprattutto in Germania, anche a causa delle barriere linguistiche e di qualificazione.

I dati ufficiali mostrano che solo un terzo dei circa 800.000 siriani e afghani in età lavorativa in Germania ha un lavoro retribuito, rispetto ai due terzi dei tedeschi.

Nella grande industria automobilistica del Paese, i produttori stanno lottando con la sovraccapacità, mentre i veicoli elettrici invenduti rimangono nei lotti. Volkswagen, la seconda casa automobilistica al mondo, sta attuando uno dei piani di riduzione dei costi più severi della sua storia recente.

disoccupazione femminile

La mancanza di ricambio di posti di lavoro in Europa pesa sui salari e sulla crescita della produttività, che è notevolmente debole rispetto agli Stati Uniti, poiché un minor numero di lavoratori si trasferisce in aziende più produttive. Contribuisce inoltre a creare uno squilibrio tra posti di lavoro e lavoratori con l'emergere di nuove industrie.

L'Europa "non ha avuto una Great Resignation, ma piuttosto un Great Silence", ha detto Weber dell'istituto di ricerca.

joe biden 7 christine lagarde jean claude trichet 25 anni di bce