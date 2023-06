11 giu 2023 17:14

“MI CANDIDERO’ ANCHE SE CONDANNATO” - DONALD TRUMP NON HA NESSUNA INTENZIONE DI FARE UN PASSO INDIETRO DALLA CORSA PER LE PRESIDENZIALI DEL 2024: "NON MOLLERÒ MAI. NON HO FATTO NULLA DI MALE. NON SONO MAI STATO INCRIMINATO IN VITA MIA. ADESSO DUE VOLTE IN DUE MESI, È UN ATTO POLITICO"