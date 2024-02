“MI CANDIDO ALLE EUROPEE, ME LO HA CHIESTO ELLY” – NICOLA ZINGARETTI CI RIPENSA E IN TRANSATLANTICO C’È CHI PERFIDAMENTE COMMENTA: “MA DI COSA VI STUPITE? IL VERO ATTORE DELLA FAMIGLIA ZINGARETTI È NICOLA” - SCHLEIN GLI HA PROSPETTATO LA VICEPRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO O LA PRESIDENZA DEL GRUPPO DEL PSE ALL’EUROCAMERA. CON “ZINGA” NEL COLLEGIO DEL CENTRO ITALIA ELLY PROVA ARGINARE LA CANDIDATURA DI DARIO NARDELLA, SINDACO USCENTE DI FIRENZE, ESPONENTE DELLA CORRENTE BONACCINI - QUANDO ZINGARETTI DISSE: "CON ELLY ALLE EUROPEE NON PRENDIAMO MANCO IL 17 PER CENTO”

Simone Canettieri per il Foglio - Estratti

Nicola Zingaretti la racconta così ai deputati del Pd: “Mi sono incontrato con Elly, mi ha chiesto di candidarmi alle europee. Mi ha detto che devo dare una mano. E non ho potuto dirle di no. Dunque ci sono”. Il più scontato degli epiloghi prende forma: l’ex segretario dem e già governatore del Lazio alla fine sarà in corsa. Nessuno nel suo partito aveva creduto al contrario, d’altronde.

Nonostante i fiumi di parole del diretto interessato. Reuccio romano del tatticismo esasperato (per molti quasi caricaturale) che per mesi ha dichiarato in conferenze stampa, interviste e post sui social: “La mia candidatura? Non c’è! Giammai! Per carità. Lo giuro!”. Salvo, come da copione, spuntare da dietro un albero: cucù sorpresa, eccomi qua. Da quanto risulta al Foglio, giorni fa ha visto la segretaria del Pd e ha chiuso l’accordo per le europee.

Schlein gli ha prospettato anche un incarico: la vicepresidenza del Parlamento europeo o la presidenza del gruppo del Pse all’Eurocamera (dipenderà da come andranno gli spagnoli). Piazzare “Zinga” nel collegio del Centro Italia ha anche un’altra funzione per il Nazareno: quella di cercare di arginare la candidatura di Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze, ma espressione della mozione che al congresso sostenne Stefano Bonaccini.

(...9 in Transatlantico c’è chi commenta: “Ma di cosa vi stupite? Il vero attore della famiglia Zingaretti è Nicola”.

