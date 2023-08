“MI DICONO CHE SONO INTERCETTATO DAI SERVIZI SEGRETI” - LA DENUNCIA DI MARCO CAPPATO, TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI E CANDIDATO AL COLLEGIO SENATORIALE DI MONZA - IL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO, CHE HA LA DELEGA AI SERVIZI RISPONDE: "LO ESCLUDO NEL MODO PIÙ ASSOLUTO” – E CAPPATO SCRIVE ALLA MELONI… (SE QUANTO DENUNCIATO DALL’EX EUROPARLAMENTARE CORRISPONDESSE AL VERO, SI TRATTEREBBE DI INTERCETTAZIONI PREVENTIVE CHE VENGONO ATTIVATE SOLO IN CASO DI UNA PRECISA SERIE DI REATI COME L’ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA) - VIDEO

Giulia Merlo per www.editorialedomani.it

marco cappato

Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e candidato al collegio senatoriale di Monza, ha denunciato di essere da mesi sottoposto a intercettazioni con il virus spia Trojan.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega ai servizi segreti, ha detto: Escludo nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività di intercettazione nei confronti di Marco Cappato».

Cappato ha detto che la notizia gli è stata comunicata in forma anonima e non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale.

Per questo ha scritto una lettera rivolta direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per chiederle «se corrisponda al vero l'informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono (intercettazione permanente e totale) con Trojan di Stato e che siano in corso intercettazioni con microcimici nelle miei sedi abituali di lavoro e di vita dal marzo di quest'anno».

meloni mantovano

Secondo Cappato, «il monitoraggio sarebbe ad opera dell'Agenzia di Informazione e sicurezza -AISI- su richiesta del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza della Repubblica -DIS- Autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri» e l’ipotesi di reato per cui sarebbe intercettato sarebbe di «associazione sovversiva ed eventuali reati riscontrati in fase di indagine».

SOSPENDERE LE INTERCETTAZIONI

Nel caso in cui l’informazione fosse vera, Cappato ha chiesto a Meloni di «interrompere immediatamente tale attività perché in palese contrasto con il libero esercizio di diritti civili e politici fondamentali previsto dalla nostra Costituzione che la Repubblica italiana ha l'obbligo di rispettare in virtù dell'aver ratificato tutti gli strumenti internazionali dei diritti umani».

Marco Cappato

La notizia non ha ancora ottenuto un riscontro ufficiale. Se quanto denunciato da Cappato corrispondesse al vero, si tratterebbe probabilmente di intercettazioni preventive gestite non da una procura, ma dai servizi segreti, che vengono attivate solo in caso di una precisa serie di reati come appunto l’associazione sovversiva.

(…)

simbolo marco cappato MARCO CAPPATO