“MI DIMETTO E MI RICANDIDO” - CLEMENTE MASTELLA LASCIA LA POLTRONA DI SINDACO DI BENEVENTO PER LE TURBOLENZE NELLA SUA MAGGIORANZA: “LA LEGA NON MI VUOLE, MI STA CREANDO PARECCHI PROBLEMI. LE REGIONALI MO' VEDIAMO…” - IL CEPPALONICO VUOLE FAR PESARE LA SUA INFLUENZA SULLE ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA CHE SI TERRANNO IN PRIMAVERA: I SUOI VOTI PESERANNO…

clemente mastella con la moglie sandra foto di bacco

Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

«La Lega non mi vuole, mi sta creando parecchi problemi. Molti, molti problemi.

Io ora mi sono dimesso e sapete che c'è? Mi sono dimesso da sindaco e mi ricandido a sindaco. Così vediamo se c' è qualcuno che vuole continuare a creare problemi oppure no. Perché ora ci sono anche le Regionali, qua in Campania. E io sono leale al centrodestra solo se il centrodestra è leale con me. Mi sembra una cosa di buon senso, no?».

clemente mastella foto di bacco

Alle 12 e 37 di una domenica tutt' altro che qualunque, mentre tutti hanno l' orecchio ai laboratori dello Spallanzani in cui hanno appena isolato il coronavirus, da Benevento arriva la notizia che all' improvviso Clemente Mastella si è dimesso da sindaco. Due minuti dopo, la voce arriva al telefono ovattata, come se l' illustrissimo ex fresco di dimissione fosse a bordo di un mezzo di trasporto e avesse attivato il vivavoce.

clemente mastella sindaco di benevento (2)

«Ma quale sorpresa, quale improvvisata Qua chi doveva capire l'ha capito, l'avevo già lasciato intendere», scandisce con voce ferma, netta, evocando le turbolenze nella sua stessa maggioranza. Rispetto all' ultima volta che aveva sbattuto la porta, non ci sono più i notiziari di mezzo mondo a mandarlo in onda mentre dal suo banco del Senato demolisce per sempre il sogno del centrosinistra autonomo al governo declamando quei versi - «Lentamente muore / chi diventa schiavo dell' abitudine () Lentamente muore / chi non capovolge il tavolo» - che per una frettolosa ricerca sul web vennero erroneamente attribuiti a Pablo Neruda. Peccato veniale, si disse. Il senso comunque era chiaro, Neruda o non Neruda.

Con l'uscita di scena dal governo Prodi, Mastella avrebbe lasciato sui suoi compagni di strada dell' epoca ferite difficili da cicatrizzarsi. Per tutti. Da Prodi, che avrebbe smesso con la politica, a Bertinotti, che non avrebbe più trovato un posto in Parlamento.

clemente mastella vincenzo de luca

Oggi che i compagni di strada sono altri, oggi che sulla strada di Mastella non ci sono più gli ex comunisti ma Matteo Salvini, il messaggio è lo stesso. Guai a «creare problemi» a uno che, a differenza dei politici contemporanei, ha metabolizzato dalla vecchia scuola della Dc l'antica lezione che in politica, più che il modo, conta il tempo.

Infatti, in tempo per far pesare la sua influenza sulle elezioni regionali della Campania che si terranno in primavera, l’ex ministro ritira la sua posta e la mette su un altro tavolo. I suoi voti, nella contesa che vedrà il centrodestra tentare l'assalto all'ennesimo fortino da sottrarre al Pd, potrebbero pesare non poco. «Le Regionali mo' vediamo», scandisce lui, col tono di chi è convinto che la massima dell'«amor con amor si paga» valga, deliberatamente ricalibrata sul passo dei secoli trascorsi, tanto per il Petrarca quanto per il Salvini. I voti di Mastella sono là. Dove andranno dipenderà anche dall' atteggiamento della Lega.

SILVIO BERLUSCONI E CLEMENTE MASTELLA

D'altronde, non è un mistero che il profilo mastelliano degli ultimi tre decenni sia stato indifferentemente utile al centrosinistra e al centrodestra, a D'Alema e Berlusconi. Purché di governo, sia chiaro. E mentre s'avanza, dopo il voto in Emilia-Romagna, il fantasma di un nuovo bipolarismo, ecco che Mastella torna al gioco a lui più congeniale. Il funzionario comunale di Benevento, che ha protocollato le sue dimissioni, ha in mano qualcosa di più di un pezzo di carta. L'ennesimo capitolo di una piccola grande storia politica non ancora arrivata ai titoli di coda. «Perché comunque mi ricandido, sia chiaro. E poi vediamo».

CLEMENTE MASTELLA - VINCENZO DE LUCA - SERGIO MATTARELLA