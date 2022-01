“MI FIDO ANCORA DI CONTE” – ENRICO LETTA NON ABBANDONA PEPPINIELLO APPULO, NONOSTANTE ABBIA BRIGATO INSIEME A SALVINI PER UNA SETTIMANA PER FREGARLO – LA CONFERENZA STAMPA DEL SEGRETARIO DEL PD: “VOGLIO RINGRAZIARE MATTARELLA PER LA SCELTA DI GENEROSITÀ. IL NOSTRO PAESE HA BISOGNO DI UN RINNOVAMENTO POLITICO E DI REGOLE. LA POLITICA È IN DIFFICOLTÀ” (CE N’ERAVAMO ACCORTI)

enrico letta conferenza stampa dopo l'accordo sul mattarella bis

Quirinale: Letta, da Mattarella scelta di generosità

(ANSA) - "Voglio esprimere un grande ringraziamento al Presidente Mattarella per la scelta che è una scelta di generosità nei confronti del Paese ed è oggi fondamentale, importante e necessaria. Credo che sia una bella giornata per l'Italia e importante per la politica italiana". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.

MATTEO SALVINI ENRICO LETTA MEME

Quirinale: Letta,politica bloccata, ora stop trasformismo

(ANSA) - "Sono stati giorni difficili, pieni di tensioni che hanno raccontato una politica bloccata, ferma, giocata tutta sui personalismi, non in grado di occuparsi delle questioni reali, concrete, di trovare soluzioni".

Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in conferenza stampa. "Il nostro Paese ha bisogno di un rinnovamento politico e di regole e di entrare in una fase nuova. Da questa vicenda dobbiamo cogliere la necessità di limitare il più possibile il trasformismo parlamentare, siamo vicini" alla "riforma dei regolamenti parlamentari. La politica è in difficoltà" e "non vorrei che pensassimo di aver risolto i problemi".

GIUSEPPE CONTE CON ENRICO LETTA

Quirinale: Letta, interloquire con cambiamenti in c.destra

(ANSA) - "In questi giorni la geografia politica è cambiata, è cambiata dentro il centrodestra e noi dobbiamo interloquire e interpretare questi cambiamenti. E vogliamo lavorare per rafforzare questa coalizione. Il campo largo c'è stato, nei passaggi cruciali di questa vicenda siamo riusciti a tenere insieme partiti e gruppi che vanno alla parte più centrale a quella più progressista. Siamo riusciti a far sì che il campo largo funzionasse. Lo rivendico come uno dei nostri successi principali". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.

enrico letta conferenza stampa dopo l'accordo sul mattarella bis

Quirinale:Letta, non nostri nomi perché serviva super partes

(ANSA) - "Non abbiamo messo in campo nessun nome di parte, perché l'unico profilo che poteva trovare il consenso di questo Parlamento doveva essere super partes. Dispiace che ci sia voluto tutto questo tempo perché tutti si rendessero conto di questo, dopo scontri e veti che non hanno dato una bella immagine del paese". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.

giuseppe conte enrico letta 2

Quirinale: Letta, governo e Draghi ne escono rafforzati

(ANSA) - "Penso che il governo esca rafforzato, più forte perché la maggioranza di governo ha fatto una scelta molto complicata, poteva dividersi ma è stata unita insieme. Abbiamo fatto un buon lavoro comune. Il governo è rafforzato, con maggior coesione, minore voglia a marcare il territorio o fare il tagliafuori.

Il presidente del Consiglio esce più forte, perché ne esce con accanto il presidente della Repubblica che gli ha dato forza in questi undici mesi". Lo dice Enrico Letta. "Un presidente di nuova nomina avrebbe messo un po' di tempo a rodare nel ruolo di aiuto" mentre ora bisogna agire su temi come "il costo dell'energia".

IL TWEET DI ENRICO LETTA DOPO L'ACCORDO SUL MATTARELLA BIS

Quirinale: Letta, interpretato sentimento diffuso Paese

(ANSA) - "La figura di Mattarella fa felici tutti gli italiani, il Parlamento ha interpretato un sentimento diffuso nel Paese". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.

L.elettorale: Letta, sia in agenda prossimi mesi

(ANSA) - "La legge elettorale deve essere in agenda, per quanto ci riguarda c'è interesse a metterla in agenda, quella attuale è forse la più brutta che ci sia stata regalata. Ritengo che nell'agenda dei prossimi mesi la legge elettorale ci debba essere". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera.

Quirinale: Letta, fiducia in Conte? Sì

(ANSA) - Si fida ancora di Conte? "Sì". Così risponde Enrico Letta, segretario del Pd, in conferenza stampa alla Camera.

Quirinale: Letta, frizioni in coalizione ma poi chiarite

LETTA DRAGHI

(ANSA) - "Ci sono state frizioni con tutte le forze politiche e anche dentro la coalizione. Ieri sera c'è stato un cortocircuito mediatico che ha reso complessa la gestione della vicenda, ma oggi tutto è stato chiarito sufficientemente, in un lungo incontro di coalizione.

La nostra coalizione esce da questa prova in parte rafforzata". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta in conferenza stampa alla Camera. "Mentre il centrodestra esce diviso in tronconi e questo è chiaro”.

enrico letta 1 enrico letta conferenza stampa dopo l'accordo sul mattarella bis