5 lug 2023 10:15

“MI HANNO COLPITO CON UN BASTONE E PICCHIATO CON DEI TUBI” – ELENA MILASHINA, INVIATA IN CECENIA PER IL GIORNALE “NOVAYA GAZETA” (VIETATO IN RUSSIA DA PUTIN) RACCONTA L’AGGRESSIONE: “HANNO MINACCIATO DI TAGLIARMI LE DITA, AVVICINAVANO IL COLTELLO ALLA MANO. ERANO NERVOSI, NON SONO RIUSCITI NEMMENO A LEGARMI” – LA DONNA HA LA FACCIA COSPARSA DI DISINFETTANTE VERDE USATO COME ARMA CONTRO I DISSIDENTI – ANNA ZAFESOVA: “CHI HA ORDINATO DI SEQUESTRARE, PICCHIARE E MINACCIARE LA GIORNALISTA, VOLEVA MOSTRARLA A TUTTO IL MONDO DEVASTATA”