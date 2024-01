“MI OPPONGO ALLO STATO PALESTINESE, L’HO DETTO AGLI USA” – BENJAMIN NETANYAHU ESCE FINALMENTE ALLO SCOPERTO E RIVELA QUAL È SEMPRE STATO IL SUO OBIETTIVO: IMPEDIRE LA SOLUZIONE “DUE POPOLI, DUE STATI”: “IL PRIMO MINISTRO DEVE POTER DIRE DI NO AI NOSTRI AMICI. IN OGNI FUTURO ACCORDO, ISRAELE HA BISOGNO DEL CONTROLLO DI SICUREZZA DI TUTTO IL TERRITORIO AD OVEST DEL GIORDANO, QUESTO COLLIDE CON L’IDEA DI SOVRANITÀ, CHE COSA CI POSSIAMO FARE?”

netanyahu biden

MO: NETANYAHU, 'DETTO A USA CHE MI OPPONGO A STATO PALESTINESE IN SCENARIO DOPO GUERRA'

(Adnkronos) - "Il primo ministro deve poter dire di no ai nostri amici". Così Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver comunicato agli Stati Uniti che si oppone alla realizzazione di uno Stato palestinese come parte di ogni scenario del dopoguerra a Gaza.

"In ogni futuro accordo, Israele ha bisogno del controllo di sicurezza di tutto il territorio ad ovest del Giordano, questo collide con l'idea di sovranità, che cosa ci possiamo fare?", ha detto Netanyahu in una conferenza stampa in cui ha affermato che Israele continuerà l'offensiva a Gaza fino ad "una decisiva vittoria su Hamas".

PREMIER, 'IL DOPO NETANYAHU SIGNIFICA STATO PALESTINESE'

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

(ANSA) - "Il giorno del dopo Netanyahu" significa lo Stato palestinese, contro "la maggioranza dei cittadini di Israele". "Per 30 anni - ha detto - sono stato coerente sostenendo una cosa semplice: il conflitto non riguarda la mancanza di uno Stato ma l'esistenza di uno Stato". Netanyahu sembra riferirsi all'indiscrezione Nbc sulla proposta del segretario Antony Blinken di una normalizzazione con l'Arabia Saudita in cambio di un "percorso" per la nascita di uno Stato palestinese. Secondo il premier "da ogni territorio da cui ci ritireremo avremo terrore. E' successo nel sud Libano, a Gaza, Giudea e Samaria (Cisgiordania)".

biden netanyahu 2