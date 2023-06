28 giu 2023 19:49

“MI SEMBRA GIUSTO CHE IL GOVERNO FACCIA LA SUA PARTE” – DANIELA SANTANCHÈ FA FINTA DI NON SCOMPORSI DOPO L’OK DEL GOVERNO ALL’ODG DEL PD SULLA SUA EX SOCIETÀ, “VISIBILIA”: “HANNO FATTO BENE, SONO D’ACCORDO. QUANDO VERRÒ IN SENATO MERCOLEDÌ NON AVRÒ PROBLEMI…”