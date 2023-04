“MI SONO ARRIVATI MESSAGGI E MAIL DI PLAUSO, ANCHE DAI CUSTODI” – GENNARO SANGIULIANO PARLA DELLA LETTERA, DAGO-RIVELATA, CON CUI HA CAZZIATO I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO CHE SI ERANO MESSI IN VACANZA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO: “SU NOVE SOLO DUE ERANO AL LAVORO. L’HANNO PRESA CON GRANDE SERENITÀ. HANNO CAPITO CHE IL MIO È UN APPELLO A ORGANIZZARSI PER PRESIDIARE GLI UFFICI” – “IL PRANZO DI FERRAGOSTO? TROVIAMO UN RISTORANTE VICINO AL MINISTERO, PAGO DI TASCA MIA…”

Estratto dell’articolo di Nic. Car. per “La Stampa”

gennaro sangiuliano foto di bacco (2)

[…] Gennaro Sangiuliano non ha gradito che quasi tutti i direttori generali del suo ministero abbiano preso un giorno di vacanza, lunedì scorso, approfittando del weekend lungo del 25 aprile. «Io ero in ufficio, stavo esaminando alcuni dossier con il mio capo di gabinetto – racconta il ministro a La Stampa – ho iniziato a chiamare i direttori per interloquire su alcuni punti, su nove solo due erano a lavoro».

E così ha preso carta intestata e penna, per scrivere una letterina ai diretti interessati. […] Un richiamo in piena regola, condito con un paragone piuttosto forte: «Per capirci, è come se le forze dell'ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive».

LETTERA DEL MINISTRO SANGIULIANO PER IL PONTE DEL 25 APRILE

[…] «Noi dobbiamo essere operativi quando gli altri sono in vacanza – spiega a La Stampa – chi si occupa di sistema museale è bene che in quei giorni sia a lavoro». E assicura che al ministero in molti hanno apprezzato il suo approccio: «Mi sono arrivati messaggi e mail di plauso, anche dai custodi».

Mentre i destinatari del rimprovero «l'hanno presa con grande serenità – aggiunge – hanno capito che il mio è un appello a organizzarsi per presidiare gli uffici, magari facendo i turni, come si fa nella redazione di un giornale».

Altro che chiusi per il ponte festivo. Non a caso, la prima polemica sollevata dal ministro, a inizio novembre, appena insediato, era stata all'indirizzo del direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, reo di aver tenuto chiuso il museo nella giornata di lunedì 31 ottobre, durante il ponte di Ognissanti. Chiusura motivata con la cronica carenza di personale […] ma la spiegazione non aveva placato le ire del ministro.

eike schmidt

Il quale, anche per il ponte della Festa della Liberazione, ha preteso che tutti i musei fossero aperti e, nella giornata del 25 aprile, anche gratuiti. Questa volta, però, aggiunge alla bacchettata un invito a pranzo, che suona un po' come una punizione.

«Con l'occasione – si conclude la lettera – vi preannuncio che il 15 agosto, alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro». Nessuno dei direttori generali avrebbe immaginato di trascorrere così il prossimo Ferragosto. Ma Sangiuliano è determinato a organizzare l'appuntamento: «Troviamo un ristorante vicino al ministero, pago di tasca mia – promette – state sicuri che il pranzo si farà davvero».

