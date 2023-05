“MI STA SULLE PALLE”, “COMUNISTA COL ROLEX”, “MILIONARIO A CARICO DEGLI ITALIANI” - L’ANTIPATIA DI SALVINI VERSO FABIO FAZIO ERA ARRIVATA AI LIMITI DELL’OSSESSIONE AL PUNTO DA DEDICARE AL CONDUTTORE CITAZIONI NEI COMIZI: “CRESCIAMO NONOSTANTE I GIORNALI, FAZIO E GRUBER” - D’ALTRONDE FAZIO NON HA MAI NASCOSTO LE SUE SIMPATIE POLITICHE: PER ANNI HA SUONATO LA GRANCASSA AI SUOI AMICI DE’ SINISTRA - FINI’ NEL MIRINO ANCHE DEL GRILLINI AL PUNTO CHE ROBERTO FICO LO DEFINÌ “UN COMUNISTA COL PORTAFOGLI A DESTRA”

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

«Comunista!». Anzi «comunista col Rolex». «Milionario a carico degli italiani». «Guadagna in un mese quanto me in un anno». Per Matteo Salvini era diventato qualcosa che assomigliava a un’ossessione, il bersaglio di ogni sua inquietudine e rivalsa: Fabio Fazio. Per anni ne ha parlato ovunque, persino nei comizi […] «Cresciamo nonostante i giornali, Fazio e Gruber», s’inorgogliva nelle valli bergamasche. Soprattutto si vantava di non andarci: «Fazio mi sta sulle palle!».

Poi faceva capolino anche un umano dispiacere, a stento represso, per il fatto di non essere stato chiamato, «invita la qualunque, manca solo Cetto, io non sono offeso se non mi invita, la vita vera significa sezioni e gazebo anche sotto la neve, non lo dico per non fare il piagnina».

Più volte, in passato, anche Giorgia Meloni si era lamentata dei mancati inviti («mai uno di destra»). Perché Fazio era ambito, faceva imbattibili ascolti (e vedremo se chi lo sostituirà saprà fare meglio) e le sue interviste, non esattamente urticanti, facevano comodo. […] Con Fazio salta il personaggio che più di tutti, a destra, catalizzava l’acredine buonista, l’odio verso il politicamente corretto e il mainstream, verso quel mondo che il prossimo direttore generale della Rai […] Giampaolo Rossi, ha riassunto nella formula dei «fighetti radical-chic, elitari liberal, bamboccioni antifascisti».

Rossi definì Roberto Saviano […] «un vermilinguo», «il puntuale riempitivo dei salottini televisivi di Fazio da 11 milioni di euro (con i soldi vostri)». E quindi ora siamo al repulisti sognato per anni dai vari Maurizio Gasparri («il contratto di Fazio va stracciato!»), Daniela Santanché («Non tradisce la radice del suo cognome e si conferma Fazio- so»), […]

[…] Fazio, che deve essere un tipo che non dimentica, ha contato ben 123 attacchi. Tuttavia il ministro è stato l’interprete di una corrente di pensiero più ampia, che include anche i giornali d’area […] Quando Fazio intervistò Macron la leader di Fratelli d’Italia, allora all’opposizione, arrivò a dire: «Si faccia pagare lo stipendio dall’Eliseo!». Per lei Fazio era uno che «tutte le settimane ci spiega come dovrebbe funzionare il mondo. Italiani ribellatevi: non guardate Che tempo che fa!».

E non va dimenticato che Fazio è stato per anni nel mirino anche dei grillini anti casta […] Il contratto di Fazio fu oggetto di una campagna violentissima. Forse l’avrà dimenticato ma anche Roberto Fico lo definì «un comunista col portafogli a destra». […] Questa storia conferma che la tv, in un paese anziano come il nostro, modella ancora il senso comune. […]