“LA MIA COSCIENZA MI IMPONE DI TORNARE” - GIORGIA MELONI, IN CONFERENZA STAMPA DA HIROSHIMA, SPIEGA PERCHE' LASCIA IL G7 CON UN GIORNO DI ANTICIPO: “HO BISOGNO DI LAVORARE IN PRIMA PERSONA PER DARE LE RISPOSTE NECESSARIE PER L'EMERGENZA IN EMILIA-ROMAGNA” – SULLA FORNITURA DI CACCIA F-16 A KIEV: “NON NE ABBIAMO MA VEDREMO SULL’ADDESTRAMENTO DEI PILOTI UCRAINI” – POI TORNA SULLE ACCUSE DEL PREMIER TRUDEAU AL GOVERNO ITALIANO SUI DIRITTI LGBT: “È STATO VITTIMA DI UNA FAKE NEWS” – VIDEO

(ANSA) – "Non riesco più a stare lontano dall'Italia in un momento tanto complesso: ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie: voglio ringraziare le 5.000 persone che stanno dando una mano come tutti i ministri che si stanno occupando. La mia coscienza mi impone di tornare". Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, dal G7 di Hiroshima.

"L'Ucraina sa di poter contare sul sostegno italiano a 360 gradi. In questi due giorni abbiamo portato il nostro punto di vista", ha detto la premier ricordando che domani i leader del G7 e i partner invitati incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ho bisogno del tempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì" per l'alluvione in Emilia-Romagna, ha affermato Meloni in un punto stampa dal G7 di Hiroshima.

La premier Giorgia Meloni ha annunciato da Hiroshima che il G7 2024 a guida italiana si terrà nella seconda metà di giugno, "dopo il voto europeo" previsto il 9-10, e che la sede sarà la Puglia.

"Abbiamo discusso su molte crisi in atto - ha aggiunto Meloni -: là molti spoiler lavorano per la destabilizzazione. Serve cooperazione. Noi a differenza di altri abbiamo economie liberali, lasciamo qualcosa nel territorio, penso alla diga italiana in Etiopia. Gli altri si muovono in modo diverso: la sfida è aiutare gli africani ad usare le loro risorse". "Stiamo cercando di trovare una soluzione positiva all'intesa tra Tunisia e Fmi".

MELONI: F-16 ALL'UCRAINA? NOI NON NE ABBIAMO, VALUTEREMO SU ADDESTRAMENTO PILOTI

(Agenzia Vista) –"Noi non disponiamo di F-16 e quindi difficilmente potremo partecipare a questo progetto per l'Ucraina. Quello che c'è da valutare è un eventuale addestramento dei piloti ucraini", le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il G7. / Palazzo Chigi

*G7: ZELENSKY, 'CON MELONI DISCUSSO RAFFORZARE DIFESA AEREA'** =

(Adnkronos) - "Ho incontrato Giorgia MELONI, capo del governo italiano. Abbiamo visto come i nostri accordi dai negoziati a Roma sono stati implementati. Ho detto a Giorgia delle intese al summit della Lega Araba. Abbiamo visto come possiamo rafforzare con l'Italia la nostra capacità di proteggere vite dal terrore aereo russo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio video in cui ha parlato degli incontri avuti oggi con diversi leader a margine del G7 di Hiroshima.

"Formula di pace. Attraiamo il maggior numero possibile di paesi e leader per il bene dell'Ucraina. Difesa. Programmi di sostegno a lungo termine per l'Ucrain. Finanza ed economia. Il primo giorno ad Hiroshima per il G7 è molto potente. Il secondo lo sarà ancora di più", ha scritto Zelensky nel tweet che accompagna il video.

MELONI: TRUDEAU VITTIMA DI FAKE NEWS SU DIRITTI LGBT

(Agenzia Vista) – "Per quello che riguarda il presidente Trudeau, io penso che il presidente Trudeau fosse vittima di una fake news, tant'è che io ne ho parlato con lui e mi pare che lui stesso se ne sia reso conto", le parole di Giorgia Meloni sulle dichiarazioni di preoccupazione del Primo Ministro del Canada Trudeau sui diritti Lgbt. La dichiarazione rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa in Giappone. / Palazzo Chigi

