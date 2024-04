“LE MIE DIMISSIONI? EH VABBÈ, SE LO DICE LA LEGA…” – DANIELA SANTANCHÈ, SMALTATA COME UNA VASCA DA BAGNO, SI PRESENTA ALLA KERMESSE DI FDI A PESCARA E FA LA GNORRI DI FRONTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SULLE INCHIESTE PER TRUFFA E FALSO IN BILANCIO CHE LA RIGUARDANO: “OH MAMMA, INTANTO SPERO CHE NON ARRIVI MAI IL RINVIO A GIUDIZIO. IO RISPONDO IN TRIBUNALE, E NON SUI GIORNALI…”

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

daniela santanche conferenza programmatica fdi pescara

Alle 16 la ministra del Turismo Daniela Santanchè sale sul palco della sala Vienna 1683 alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia e si sente la padrona di casa. Parla dell’economia del mare insieme al collega Nello Musumeci, elogia il governo Meloni per quello che sta facendo sul turismo e chiede di parlare sempre bene dell’Italia. Applausi.

In platea c’è il suo candidato in Lombardia alle europee Mario Mantovani […] Sul palco […] non c’è spazio per riferimenti alle inchieste in corso per truffa e falso in bilancio nei confronti della ministra che preoccupano il governo.

Appena Santanchè scende dal palco però non può scappare dalle domande […]: “Oh mamma – si dispera alla domanda del Fatto sulle possibili dimissioni in caso di rinvio a giudizio – intanto spero che questo non succederà mai...”.

daniela santanche conferenza programmatica fdi pescara

La ministra organizza anche un punto stampa in cui parla della candidatura […] di Meloni e risponde a due domande sui balneari, nonostante l’antico conflitto d’interessi da ex proprietaria del Twiga […].

Prima di rinchiudersi nell’area vip insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, però, viene inseguita dalle richieste di spiegazioni sull’inchiesta: “Stia sereno […] io rispondo in tribunale e non sui giornali...”. Certo, però la Lega […] ha già detto che in caso di rinvio a giudizio dovrà fare un passo indietro: “Eh vabbè, se lo dice la Lega...” allarga le braccia la ministra. Come dire: se ne facciano una ragione.

daniela santanche nel 1983 8 DANIELA SANTANCHE