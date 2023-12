“I MIGRANTI AVVELENANO IL SANGUE DEGLI STATI UNITI” - TRUMP ESONDA DURANTE UN COMIZIO OGGI IN NEW HAMPSHIRE ACCUSANDO I MIGRANTI CHE ATTRAVERSANO IL CONFINE CON GLI STATI UNITI: “STANNO ARRIVANDO NEL NOSTRO PAESE, DALL'AFRICA, DALL'ASIA, DA TUTTO IL MONDO" - IL TYCOON HA RIBADITO CHE SE TORNERÀ ALLA CASA BIANCA INASPRIRÀ LE LEGGI SULL'IMMIGRAZIONE: "SCHIACCERO' IL CORROTTO BIDEN. DESANTIS E HALEY? VI TRADIRANNO, COME HANNO FATTO CON ME"

il muro di trump

La retorica anti-migranti dell'ex presidente non è una novità ma a Durham, a poche settimane dalla primarie dei repubblicani in Iowa, ha raggiunto nuove vette di aggressività. "Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Stanno arrivando nel nostro Paese, dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo", ha attaccato il tycoon ribandendo che se tornerà alla Casa Bianca inasprirà le leggi sull'immigrazione del suo primo mandato.

TRUMP AIZZA IL NEW HAMPSHIRE, "SCHIACCERÒ IL CORROTTO BIDEN"

donald trump muro

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - "Vinceremo le primarie del New Hampshire, poi schiacceremo il corrotto Joe Biden il prossimo novembre". Lo ha detto Donald Trump parlando a circa 4.000 sostenitori nel secondo Stato che ospiterà le primarie dei repubblicani, il 23 gennaio, dopo l'Iowa. "Il New Hampshire eliminerà i falsi Rino (Republicans only in name, repubblicani solo di nome)", ha attaccato l'ex presidente riferendosi ai rivali Ron DeSantis, che ha tenuto anch'egli un comizio in New Hampshire, e Nikki Haley, l'ex ambasciatrice di Trump all'Onu. "Vi tradiranno proprio come hanno tradito me", ha ammonito il tycoon ai sostenitori che gli urlavano "We love you". Trump non ha perso l'occasione per insultare il governatore dello Stato, Chris Sununu, che martedì ha dato il suo sostegno alla Haley, definendolo un "ragazzino viziato".

donald trump comizio ad alamo in texas davanti al muro con il messico