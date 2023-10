5 ott 2023 08:18

“SUI MIGRANTI MOLTI STATI DELL'UE, CHE SONO BEN FELICI CHE IN ITALIA GOVERNI MELONI E NON MERKEL, HANNO VISTO LE COSE IN MODO DIVERSO DALLA GERMANIA” - IL QUOTIDIANO TEDESCO “FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG” ATTACCA LE SCELTE DEL GOVERNO SCHOLZ: “BERLINO, COME SPESSO ACCADE NELLA POLITICA MIGRATORIA, È STATA ANCORA UNA VOLTA ISOLATA. E' UNA SCONFITTA POLITICA PER LA GERMANIA IL FATTO CHE SIA STATA NECESSARIA UNA FALANGE DI POPULISTI DI DESTRA PER SMUOVERE LE COSE”