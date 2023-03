“SUI MIGRANTI LA NOSTRA LINEA DURA DIFENDE I PIÙ DEBOLI” – IL PREMIER BRITANNICO RISHI SUNAK DA’ UN CEFFONE A CHI SI RIEMPIE LA BOCCA CON LA PAROLA “ACCOGLIENZA” SENZA RIFLETTERE SULLE CONSEGUENZE: “NON CREDO SIA ETICO INSISTERE CON QUESTO STATUS QUO IN CUI LE PERSONE MUOIONO IN MARE, SFRUTTATE DALLE GANG CRIMINALI. ANCHE PERCHÉ LE NOSTRE RISORSE E GENEROSITÀ PER AIUTARE VULNERABILI E BISOGNOSI SONO PROSCIUGATE DA COLORO CHE SBARCANO ILLEGALMENTE - CREDO CHE LA NOSTRA LINEA SIA LA COSA PIÙ GIUSTA, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA MORALE. È IL MODO MIGLIORE PER NON FAR FINIRE I PIÙ DEBOLI NELLE MANI DI AGUZZINI SENZA SCRUPOLI”

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

[…] Rishi Sunak […] Due settimane fa l’accordo Brexit tra Ue e Regno Unito sull’Irlanda del Nord che il 42enne primo ministro britannico ha chiuso in poche settimane, dopo le infinite trincee di Boris Johnson. Ieri, poi, l’annuncio di 543 milioni di euro in tre anni dai britannici ai francesi per pattugliare le coste ed evitare i viaggi disperati dei barconi nella Manica, dopo il controverso disegno di legge di Londra che prevede di arrestare, espellere e vietare il diritto di asilo a chiunque arrivi irregolarmente in Inghilterra.

[…] Come reagisce alle critiche contro il vostro nuovo durissimo disegno di legge contro coloro che sbarcano irregolarmente in Inghilterra?

«L’immigrazione non è un problema solo britannico, ma europeo. La nostra collaborazione crescente con la Francia per pattugliare le coste è l’inizio di un percorso molto positivo. In futuro, avere discussioni con l’Ue sull’immigrazione è certamente nei nostri piani, così come con Frontex. Perché la bacchetta magica non ce l’ha nessuno. Siamo solo all’inizio di un lungo viaggio».

Matteo Salvini l’ha lodata per la sua legge anti sbarchi: “Severa ma giusta”. La imbarazza?

«Io la definirei dura ma giusta. Non credo sia etico continuare a insistere con questo status quo in cui le persone muoiono in mare, come al largo delle coste italiane, sfruttate dalle gang criminali. Anche perché le nostre risorse e generosità per aiutare vulnerabili e bisognosi sono prosciugate da coloro che sbarcano illegalmente».

[…] «Invece credo che la nostra linea sia la cosa più giusta, anche dal punto di vista morale. È il modo migliore per non far finire i più deboli nelle mani di aguzzini senza scrupoli. Non c’è nulla di compassionevole in questo approccio».

Crede che altri Paesi seguiranno la vostra linea dura?

«La Francia sta pensando di limitare il diritto d’asilo. La Germania all’eventualità di inviare migranti irregolari in Paesi terzi, come noi in Ruanda. L’Italia vuole sorvegliare meglio il Mediterraneo. Tutti stanno agendo in qualche modo, perché l’anno scorso l’Europa ha visto un 60% di migranti in più rispetto al 2021 e abbiamo visto la tragedia in mare di qualche giorno fa proprio in Italia».

[…] È d’accordo con Macron quando dice che l’Ucraina dovrebbe iniziare i negoziati di pace quest’estate?

«Tutte le guerre terminano con una trattativa. Ma sarà Kiev a decidere quando sedersi al tavolo. Quello che possiamo fare noi è mettere gli ucraini nella miglior posizione negoziale possibile, aumentando gli sforzi militari per fornire loro un chiaro vantaggio sul campo».

Teme una convergenza sempre più pericolosa tra Cina e Russia in Ucraina?

«Dobbiamo fare il massimo affinché sempre meno Paesi sostengano la Russia. Perciò è necessario un approccio comune, non solo contro la Cina ma anche per le altre sfide globali che dovremo affrontare, come l’Iran. […]». […]