17 feb 2024 16:00

“I MIGRANTI SONO COME LE CARIE…” – LE SPARATE DI ALEKSEI NAVALNY (CHE DI CERTO NON ERA UNO DI SINISTRA) - SI DEFINIVA NAZIONALDEMOCRATICO, FLIRTAVA CON LIMONOV E GLI ULTRAZIONALISTI E ATTACCO' IN UNA VIDEO-INCHIESTA PUTIN E MEDVEDEV - L’OPPOSITORE DEL PRESIDENTE RUSSO DIVENNE FAMOSO GRAZIE AL WEB, CHE USO' PER FAR CONOSCERE LE RUBERIE DEGLI OLIGARCHI...