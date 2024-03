17 mar 2024 09:00

“I MILITARI ITALIANI NON ANDRANNO IN UCRAINA. MA SAREBBERO PREPARATI A INTERVENIRE IN UN SIMILE SCENARIO” – L’AMMIRAGLIO GIUSEPPE CAVO DRAGONE, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA: “LA RUSSIA NON STA VINCENDO LA GUERRA. PUTIN VOLEVA UNA VITTORIA IN TRE GIORNI, ARRIVARE A KIEV E SOVVERTIRE LA GOVERNANCE UCRAINA, NON È ACCADUTO. L’EUROPA DOVREBBE FARE DI PIÙ PER AIUTARE L’UCRAINA" – "INVIARE A KIEV MISSILI A LUNGO RAGGIO? EVITIAMO ESCALATION" - IL MONITO: "L’ITALIA HA BISOGNO CHE LA NATO FACCIA ATTENZIONE NON SOLO AL FIANCO EST, MA ANCHE AL SUD..."