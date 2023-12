“IL MIO DESIDERIO È CHE PEDRO SANCHEZ OTTENGA UN GIUDIZIO GIUSTO PER TRADIMENTO E CORRUZIONE” – IL LEADER DI VOX SANTIAGO ABASCAL, OSPITE DI “ATREJU”, LANCIA LA SUA INVETTIVA AL PREMIER SPAGNOLO: “LA SINISTRA MENTIRÀ SEMPRE SULLE NOSTRA INTENZIONI E OCCULTERÀ NOSTRE VERITÀ. IO NON AUGURO A NESSUNO DI ESSERE APPESO PER I PIEDI, QUESTO MI RIPUGNA E MI HA SEMPRE RIPUGNATO OGNI VOLTA CHE È SUCCESSO NELLA STORIA" – “TUTTE LE SPERANZE DI UN CAMBIAMENTO DI ROTTA IN EUROPA PUNTANO SU ROMA, PER TORNARE ALLE IDEE FORTI DI RADICI PROFONDE, FAMIGLIE PROTETTE E PATRIE DIFESE E RISPETTATE”

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "È una grande manipolazione della sinistra mediatica spagnola e immagino anche della sinistra italiana, siamo abituati a questo. Io non ho espresso un desiderio, il mio desiderio è che Sanchez ottenga un giudizio giusto per tradimento e corruzione e che sia giudicato da giudici e pm indipendenti. Le relazioni tra paesi vanno sempre salvaguardate indipendentemente rispetto a chi sta governando, anche se sono idee molto differenti, poi vedremo come andranno le elezioni europee ma ci aspettiamo e speriamo in un grande risultato". Così Santiago Abascal, presidente di Vox, riferendosi alle dichiarazioni fatte sul premier spagnolo Padro Sanchez a margine del suo intervento ad Atreju, in corso a Roma.

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "La sinistra mentirà sempre sulle nostra intenzioni e occulterà nostre verità" e "io non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi, questo mi ripugna e mi ha sempre ripugnato ogni volta che è successo nella storia". Lo ha detto il leader del partito spagnolo Vox Santiago Abascal nel suo intervento ad Atreju, tornando sulla polemica per le dichiarazioni a lui attribuite contro il premier spagnolo Pedro Sanchez, da lui negate. "Queste cose piacciono ad altri, a quelli che non rispettano la vita umana come noi, dal concepimento fino al termine naturale".

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Grazie a Giorgia (Meloni) in modo particolare per il suo esempio, il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in momenti così difficili per la Spagna. Noi non lo dimenticheremo mai". Lo ha detto il leader del partito spagnolo Vox, Santiago Abascal, intervenendo ad Atreju.

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Oggi tutte le vie europee portano a Roma, tutte le speranze di un cambiamento di rotta in Europa puntano su Roma, per tornare alle idee forti della necessità di radici profonde, di famiglie protette" e "delle patrie difese e rispettate, retaggio sacro ricevuto dai nostri genitori e che dobbiamo ai nostri figli". Lo ha detto il leader del partito spagnolo Vox, Santiago Abascal, intervenendo ad Atreju. "Radici, famiglia e patria, questo è quello di cui abbiamo bisogno insieme alla libertà", valori che "sono minacciati da coloro che odiano la nostra civiltà".

"Giorgia (Meloni) e Fratelli d'Italia hanno dimostrato che il futuro non è scritto, che le sconfitte non sono inevitabili e che quando arrivano non sono permanenti", ha aggiunto il leader di estrema destra, concludendo il suo intervento dando il "bentornato all'orgoglio italiano, l'Europa ne aveva bisogno. Viva Giorgia Meloni, viva l'Italia, viva la Spagna e viva l'Europa delle patrie".