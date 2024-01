“MIO FRATELLO NON ERA PRESENTE, ME L’HA DETTO LUI” – FRANCESCA DELMASTRO, SINDACA DI ROSAZZA E SORELLA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, ANDREA, PARLA DELLA "SPARATORIA" DI CAPODANNO ALLA FESTA DELLA PRO LOCO, A CUI AVEVA PARTECIPATO ANCHE LEI: “SONO ANDATA VIA PRIMA, NON SO COSA SIA ACCADUTO. MIO FRATELLO MI HA DETTO CHE STAVA CARICANDO LA MACCHINA. QUELLO CHE POSSO DIRE È CHE…”

Estratto da https://tg24.sky.it/

FRANCESCA DELMASTRO INTERVISTATA DA SKYTG24

“Sono basita, senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile”. A pronunciare queste parole ai microfoni di Sky TG24 è stata Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza e sorella del parlamentare di FdI Andrea […], riferendosi al caso del ferimento del genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia a causa di un colpo d’arma da fuoco partito dalla pistola detenuta dal deputato FdI Emanuele Pozzolo.

andrea delmastro emanuele pozzolo

[…] “Sono andata via prima e non so nulla di cosa sia accaduto”, ha dichiarato Francesca Delmastro aggiungendo che […] il sottosegretario alla Giustizia non c’era.

“Che mio fratello non fosse presente mi è stato riferito da lui stesso perché io ero già andata via, mi ha detto che stava caricando la macchina. Quello che posso dire è che io per prima avevo iniziato a portare via i bicchieri, la festa era finita e si stava rassettando il locale in vista delle pulizie un po’ più grosse che avremmo fatto successivamente”.

andrea delmastro emanuele pozzolo

[…] Durante la notte del 31 dicembre, durante una festa nel Biellese, uomo di 31 anni, genero di un agente della scorta di Delmastro, è rimasto ferito lievemente a una gamba a causa di un colpo d’arma da fuoco partito dalla mini-pistola di Emanuele Pozzolo.

Trasportato immediatamente all’ospedale di Ponderano, l’uomo è stato dimesso nel corso della giornata. Secondo la testimonianza del deputato di FdI, che deteneva regolarmente l’arma (una North american arms LR22), non sarebbe stato lui a premere il grilletto.

“Confermo che il colpo è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare”, ha dichiarato […]. Stando alle prime ricostruzioni, il deputato FdI aveva con sé un mini-revolver che ha voluto mostrare ai presenti alla festa. L’arma sarebbe passata di mano in mano fino a quando non sarebbe partito il colpo che ha ferito il 31enne. Sull’episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Biella.

ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO emanuele pozzolo difendeandrea delmastro su facebook FRATELLI DI TAGLIA - NORDIO - POZZOLO - DELMASTRO - MEME BY SIRIO andrea delmastro con emanuele pozzolo andrea delmastro emanuele pozzolo ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO FRANCESCA DELMASTRO EMANUELE POZZOLO - ANDREA DELMASTRO - ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO

FRANCESCA E ANDREA DELMASTRO