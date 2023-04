15 apr 2023 08:11

“IL MIO PIANO È RICANDIDARMI” – JOE BIDEN, IN VISITA IN IRLANDA, A DUBLINO, DÀ ANCORA SEGNALI DELLA SUA VOLONTÀ DI SCENDERE DI NUOVO IN CAMPO PER IL 2024, NONOSTANTE L’ETÀ E IL RIMBAMBIMENTO: “ANNUNCERÒ LA MIA DECISIONE RELATIVAMENTE PRESTO”. LA MISSIONE IN EIRE AVREBBE “RAFFORZATO L’OTTIMISMO” – DAL PARTITO DEMOCRATICO CHE DICONO? PREFERIREBBERO TROVARE QUALCUNO PIÙ GIOVANE E PIMPANTE, MA AL MOMENTO CI SONO POCHE ALTERNATIVE. E SE IL PRESIDENTE SI RICANDIDA, NON SI PUÒ DIRE DI NO…