21 dic 2023 15:22

“LA MODIFICA AL MES ERA UN’INTEGRAZIONE DI RELATIVO INTERESSE” – DA PALAZZO CHIGI PROVANO A MINIMIZZARE IL NO ALLA RATIFICA DEL NUOVO FONDO SALVA STATI: “PREVEDE L’ESTENSIONE DI SALVAGUARDIA A BANCHE SISTEMICHE IN DIFFICOLTÀ, IN UN CONTESTO CHE VEDE IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO TRA I PIÙ SOLIDI IN EUROPA” – “PUÒ ESSERE L’OCCASIONE PER AVVIARE UNA RIFLESSIONE SU MODIFICHE PIÙ UTILI”. PIÙ CHE ALTRO, È STATA L’OCCASIONE PER ISOLARE ANCORA DI PIÙ L’ITALIA A BRUXELLES