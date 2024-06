“MORTACCI LORO E DEGLI EBREI. HANNO ASSOLTO ELVIS DEMCE? DAJE!” – I MESSAGGINI DI PAOLO SIGNORELLI, PORTAVOCE DEL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E NIPOTE DI UNO DEI FONDATORI DI ORDINE NUOVO, CON IL NARCO-ULTRAS LAZIALE FABRIZIO PISCITELLI – SIGNORELLI COMMENTAVA L'ATTUALITÀ CON "DIABOLIK", TRA ANTISEMITISMO E LODI A CRIMINALI E TERRORISTI NERI. GIOISCE QUANDO VIENE A SAPERE CHE IL BOSS ALBANESE ELVIS DEMCE È STATO ASSOLTO: “FANTASTICO, DAJE”. DÀ DEL "PORCO" A GAD LERNER E CONFESSA IL SUO AMORE PER IL PAGANESIMO: “IO FESTEGGIO IL SOLSTIZIO. I PRETI? SONO I PEGGIO…”

Dall'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik — capo ultrà della Lazio, estremista di destra e trafficante di droga ucciso a Roma il 7 agosto 2019 — emerge una chat imbarazzante per il governo, in particolare per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

È quella nella quale il suo attuale portavoce Paolo Signorelli scambia messaggi su WhatsApp con l'amico Diabolik, tra commenti antisemiti, elogi ai terroristi dell'eversione nera e felicitazioni per l'assoluzione di un altro esponente del grande crimine romano. Il tutto condito da noti nostalgici e deliri sui matrimoni pagani.

Signorelli è felice quando gli danno la notizia che "Elvis" è stato assolto, è proprio il giorno in cui Elvis Demce tra i più potenti malavitosi capitolini è stato prosciolto dall'accusa di omicidio. Al contrario è infuriato se si parla di ebrei, in particolare di Gad Lerner. Ma ecco che l'umore cambia se il discorso piega sui più sanguinari terroristi neri come Valerio Fioravanti, Pierluigi Concutelli, Luigi Ciavardini e Mario Tuti. «Onore a loro», scrive. Onore anche al nonno defunto, Paolo Signorelli, l'ideologo neofascista tra i fondatori di Ordine nuovo da cui ha ereditato il nome e anche le porte aperte negli ambienti della destra governativa.

Antisemitismo, neofascismo, amicizie nella mala che conta e un pizzico di puro paganesimo. Sì, perché nella chat ci sono i racconti dei riti consumati a favore del sole con qualche ex terrorista dei Nar sulla cima del Soratte. Non una montagna qualsiasi, ma quella in cui Mussolini fece costruire il suo bunker.

È un mix di estremismo nero, quello che tracima nella chat da metà dicembre 2018 a pochi giorni prima dell'uccisione di Diabolik, che Repubblica ha potuto leggere. La conversazione è contenuta nella copia forense del telefonino del criminale, agli atti dell'inchiesta che sta cercando di fare luce sull'omicidio del "Diablo".

Piscitelli e Signorelli si conoscono per la comune passione calcistica, la Lazio. Uno è capo ultrà, l'altro all'epoca era speaker di una delle tante radio sportive della Capitale. […]

[…]ecco alcuni assaggi di cosa si dicono: «Mica è colpa nostra se i romanisti sono ebrei», annota Diabolik in un vocale. «Tutti ebrei», rincara sprezzante Signorelli jr. E ancora: «Mortacci loro e degli ebrei», scrive il portavoce del ministro dell'Agricoltura in risposta a Piscitelli […]. C'è poi il capitolo Gad Lerner. La posizione assunta dal giornalista nel dicembre 2018, dopo la morte di un tifoso a San Siro, a Piscitelli proprio non piace: «Quell'ebreo di Gad Lerner...», scrive letteralmente. Pronto Signorelli: «Cos'ha detto quel porco?».

Non mancano […] le amicizie pericolose. Così, quando viene a sapere che "Elvis" (Demce, ndr) è stato assolto dall'accusa di omicidio, a dicembre 2018, nell'inchiesta che cerca di fare luce sulla guerra per lo spaccio che sta insanguinando Velletri, chiede conferma a Piscitelli: «Ma hanno assolto Elvis? Fantastico dajee». «Sììì», replica felice Diabolik. La procura di Roma scoprirà […] che Demce, ultrà della Lazio, era uno dei componenti della feroce batteria al servizio proprio di Piscitelli, e il boss albanese collezionerà diverse condanne per traffico di droga e tentato omicidio.

L'ultima nel gennaio scorso.

In un'altra conversazione, […] Diabolik spiega al nipote dell'ideologo nero che «i fascisti e i nazisti sono pagani». Sul tema, il suo interlocutore sembra molto preparato: «A me lo dici? Io festeggio il solstizio, viva il paganesimo» e Piscitelli: «Evviva, dobbiamo spingerlo». «Nonno era pagano convinto. Mia zia si è sposata due mesi fa con rito pagano. Bellissimo. Tutte poesie e riti vari, incensi, cerchi magici, fuoco rivolti al sole. È stato bello». «E dove?», domanda incuriosito Diabolik il 22 dicembre 2018. «Sulla cima del monte Soratte, tutti là siamo andati. Ci stava pure il Ciavarda (l'ex Nar Ciavardini, ndr) si è divertito, anche se lui è molto cattolico».

«Le brucerei le chiese», commenta Piscitelli. «I preti, i peggio», ribatte Signorelli. Poi arriva la vigilia di Natale e Diabolik fa gli auguri postando una preghiera che i criminali rivolgono alla Madonna (tratta dal film Educazione Siberiana). «Beata Vergine Maria, madre di Dio, perdona noi, onesti criminali, per i peccati che siamo costretti a commettere. Aiutaci a combattere i politici assetati di potere e i loro tirapiedi, gli sbirri e i soldati e tutti i diavoli in divisa. E consacra noi, così che la nostra ira possa diventare la tua». «Te voglio bene», risponde Signorelli jr.

