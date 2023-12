Estratto dell’articolo di Giacomo Amadori per “La Verità”

ANTONIO INGROIA CON LA COMPAGNA GISELLE OBERTI

È l’uomo che conosce il più grande segreto della Seconda Repubblica: il contenuto delle conversazioni tra l’ex presidente Giorgio Napolitano e il suo ex vice al Csm Nicola Mancino. Intercettazioni distrutte su ordine della Corte costituzionale ma che per anni hanno eccitato la fantasia dei notisti politici.

Un mistero più insondabile del quarto segreto di Fatima, ma che oggi, forse, saremo in grado di svelare.

L’avvicinamento al detentore di tale arcano […] non può che essere soft, trovandosi egli dall’altra parte del mondo, baciato dal sole dei Caraibi. Il contatto è telefonico. Transoceanico. «Niente mojito, preferisco il Cuba libre».

NAPOLITANO TRAMAVA CONTRO BERLUSCONI - INTERVISTA AD ANTONIO INGROIA - LA VERITA

Non si può negare che ad Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto di Palermo e oggi avvocato, il frontman della controversa inchiesta conosciuta con il nome di Trattativa (tra lo Stato e la mafia) manchi l’autoironia.

[…] Lo scorso 22 settembre è morto il presidente Napolitano. Dopo dieci anni può dirci che cosa abbia scatenato il conflitto di attribuzioni con il Quirinale?

silvio berlusconi e giorgio napolitano

«L’indagine “Trattativa”. Nel senso che sono convinto che a preoccupare Napolitano non fosse solo il contenuto delle telefonate intercettate in sé, imbarazzanti per il presidente, ma penalmente irrilevanti, bensì la minaccia costituita da quell’indagine che stava pericolosamente avvicinandosi a certi “segreti di Stato” che andavano a tutti i costi difesi.

MERKEL BERLUSCONI NAPOLITANO

Con quel conflitto di attribuzione la Procura venne fermata sulla soglia delle “verità indicibili” di cui parlava il povero Loris D’Ambrosio (collaboratore di Napolitano, ndr) che venne schiacciato fra segreto di Stato e verità indicibili. Era questo che Napolitano voleva: fermare la Procura di Palermo. E c’è riuscito. Quella è rimasta un’indagine incompiuta per volontà politica».

Ha capito quali fossero queste «verità indicibili»?

«Se le sono portate nella tomba D’Ambrosio prima e Napolitano poi…».

NICOLA MANCINO GIORGIO NAPOLITANO

E a proposito delle intercettazioni «imbarazzanti» a cui ha fatto cenno, oggi può confidarci il loro contenuto?

«Impossibile purtroppo. Ma c’erano più considerazioni di tipo politico-istituzionale che argomenti giudiziari».

Il presidente insultava qualcuno?

«Ho detto telefonate dal contenuto imbarazzante e non posso aggiungere altro…».

A noi risulta che si trattasse di commenti irripetibili su protagonisti della politica del tempo. Quando c’era stato il braccio di ferro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e Silvio Berlusconi, il quale, nel novembre del 2011, fu costretto a lasciare Palazzo Chigi…

berlusconi napolitano instagram

«Vedo che ha intuito… proprio ai primi di novembre del 2011 noi iniziammo a intercettare Mancino».

Esponenti del centro-destra del tempo hanno dichiarato che Napolitano li aveva consigliati di abbandonare Berlusconi al suo destino. È vero che quelle captazioni permettevano di comprendere come dietro alla tempesta perfetta che portò, anche attraverso lo strumento dello spread, alle dimissioni di Berlusconi ci fosse l’allora inquilino del Quirinale?

«(Sospiro)… il bello è che poi Berlusconi ha pregato Re Giorgio di restare al suo posto al Quirinale… se avesse conosciuto il contenuto di quelle conversazioni probabilmente non lo avrebbe fatto».

LORIS DAMBROSIO

Beh, allora è vero che la distruzione di quelle registrazioni ha cambiato il corso della politica del Paese… mi pare che ci stiamo avvicinando alla soluzione del più grande mistero politico di questo inizio di millennio. Provo ad affidarmi ancora al mio intuito: Napolitano ha rivelato, a ridosso del Natale del 2011, in quelle telefonate con Mancino di avere riferito a leader politici europei cose che potevano danneggiare il presidente del Consiglio alla vigilia della sua caduta?

«Non so come lei sia arrivato a fare questa domanda, ma non posso smentire le sue deduzioni. Non è che ne ha discusso con Mancino? Adesso, però, le chiedo di cambiare argomento».

Si fa un gran parlare di riforme della giustizia. Che cosa ne pensa?

GINA LOLLOBRIGIDA E ANTONINO INGROIA

«Che ci si azzuffa su tutto, per non introdurre la vera e unica riforma di cui si ha bisogno e che pare non interessare a nessuno: la riduzione dei tempi dei processi. […] Col risultato, la grande anomalia della nostra giustizia, che si va e si rimane in galera in custodia cautelare troppo spesso e troppo a lungo, e non ci si va e, soprattutto, non ci si resta, dopo la condanna. Così chi viene dichiarato innocente odia uno Stato che lo ha sbattuto in carcere da innocente, ma lo odiano anche le vittime dei reati perché il condannato spesso resta poco in espiazione pena. Uno Stato feroce con i presunti innocenti e indulgente con i colpevoli condannati. Il mondo alla rovescia».

NAPOLITANO TRAMAVA CONTRO BERLUSCONI - INTERVISTA AD ANTONIO INGROIA - LA VERITA

Ingroia che cita il generale Roberto Vannacci, questo è il mondo alla rovescia…

«Non ho letto il libro, ma anche rette che partono parallele alcune volte trovano imprevedibili convergenze».

Che cosa pensa della separazione delle carriere?

«Il risultato sarebbe un pm trasformato in avvocato della polizia giudiziaria e, quindi, ancora meno attento alle garanzie e ai diritti degli indagati. Una sciagura che peggiorerebbe la situazione, già critica.

ROBERTO VANNACCI AD ANAGNI

Poi siccome non funzionerebbe, si spingerebbe, come ulteriore rimedio, per sottoporre il pm al controllo di autorità influenzabili dalla politica, ministro o Csm che sia. Io penso che bisognerebbe unificare le carriere, anziché separarle. Si dovrebbe perfino favorire il travaso dalla magistratura all’avvocatura e viceversa. Farebbe bene agli uni e agli altri una certa esperienza con la casacca “avversaria”. Parola di avvocato-ex pm».

Il vicesegretario di Azione Enrico Costa ha proposto di non rendere divulgabili le ordinanze di custodia cautelare sino all’inizio dei processi…

FRANCO BATTIATO ANTONIO INGROIA

«Qualcuno pensa davvero che il “riassunto” più o meno manipolatorio da parte del cronista di turno sia più garantista per gli indagati? Non credo proprio. Semmai il tema è un altro: bisognerebbe che i magistrati la smettessero di scrivere centinaia di pagine di ordinanze cautelari che sono “copia e incolla” delle informative della polizia giudiziaria.

ENRICO COSTA

Siano loro a fare delle sintesi ragionate […] tralasciando informazioni irrilevanti o sensibili per la privacy, così la pubblicazione del contenuto delle ordinanze sarebbe solo un sacrosanto, ma equilibrato, esercizio del diritto di cronaca […]».

Perché non è entrato nel nuovo soggetto politico del comunista Marco Rizzo, suo ex alleato, e del «destro» Gianni Alemanno?

BERLUSCONI NAPOLITANO

«Beh, va bene essere trasversali, ma c’è un limite a tutto. […]».

[…] Oggi per chi voterebbe?

«Per nessuno. Alle ultime elezioni ho votato per il partito attualmente più forte in Italia: quello dell’astensionismo».

[…] Di Renzi che cosa pensa?

«Uomo abile e astuto, ma con due gravi difetti per un politico: un’eccessiva considerazione di sé, spesso non giustificata, e l’insaziabilità».

[…] Che cosa pensa della condanna del «giacobino» Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto?

PIERCAMILLO DAVIGO

«Vale per tutti la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, anche se Davigo spesso si è dimostrato più propenso alla presunzione di colpevolezza. Di una cosa mi sento sicuro: Sebastiano Ardita, che si è costituito parte civile in quel processo, è una bravissima persona, un onesto cittadino e un ottimo magistrato».

[…] Tornerebbe alla sua vecchia esistenza, chiuso in un bunker e con la scorta 24h?

«Vado orgoglioso della mia vita passata, di avere avuto maestri come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, della stagione del riscatto dell’Antimafia negli anni della Procura di Giancarlo Caselli, dei successi in tanti processi “impossibili”. Ma anche dei molti sacrifici. Adesso l’Italia è un Paese in declino, sotto tutti i profili. Ci vivo per lavoro molti mesi l’anno, ma quando posso cerco di “staccare” e di lasciarmela alle spalle».

PAOLO BORSELLINO CON UN GIOVANE ANTONIO INGROIA

Gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Giuseppe De Donno hanno scritto un libro in cui fanno a pezzi la Procura di Caselli: per esempio vi accusano di non aver accettato la collaborazione dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino.

«Non è vero che Ciancimino abbia mai dimostrato di voler davvero collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni attendibili e utilizzabili. Lo interrogammo a lungo Caselli e io, sempre assistiti dall’allora capitano De Donno. Ciancimino non faceva altro che vomitare calunnie contro Falcone che lo aveva per primo incriminato e fatto arrestare.

Di Falcone diceva che era un giudice politicizzato, pilotato da Giulio Andreotti e che Falcone si era “inventato” le accuse a suo carico perché Andreotti si sentiva politicamente tradito dall’ex sindaco di Palermo. Un delirio di calunnie. Non solo: accusando Falcone cercava di scagionarsi, negando di avere mai avuto rapporti con Cosa nostra e i Corleonesi. Altro che collaboratore!».

Mori e De Donno mentono?

«Probabilmente, dal loro punto di vista, no. Nel senso che Ciancimino insisteva nel dire che lui aveva già collaborato coi carabinieri e che Mori e De Donno potevano confermare. Si riferiva evidentemente ai primi contatti della cosiddetta “Trattativa”, ma di questo non ci parlarono mai in modo chiaro né Mori, né De Donno, e quindi non c’erano proprio le premesse per una sua effettiva collaborazione e scarcerazione.

ANTONIO INGROIA A UN GIORNO DA PECORA

Una sola volta sembrava sul punto di “aprirsi”, ma ci chiese una pausa di riflessione, voleva confrontarsi con la propria famiglia. Parlò con uno dei suoi figli, che evidentemente lo dissuase. E all’interrogatorio successivo l’ex primo cittadino ci disse che non c’erano i presupposti perché “traversasse il Rubicone”, usò proprio questa espressione».

Crede ancora che ci sia stata una trattativa Stato-mafia?

«Io ho dato il via a quell’inchiesta proprio dopo che De Donno ne aveva apertamente parlato in un processo di Firenze sulle stragi del ‘93, fu lui a definirla “trattativa” e da quella sua dichiarazione è nata l’indagine.

Quindi, che una trattativa ci sia stata è vero, poi altra questione è se avesse o meno rilevanza penale. Alcune Corti d’assise hanno ritenuto di sì, altre, invece, di no, infine la Corte di cassazione ha chiuso la vicenda processuale assolvendo alcuni imputati come Mori e De Donno per non avere commesso il fatto.

mario mori giuseppe de donno 4

Quindi i due non avrebbero fatto da ambasciatori delle minacce mafiose con il governo.

In conclusione i carabinieri si sarebbero assunti la responsabilità di portare avanti la trattativa da soli, avrebbero subito le intimidazioni, ma non avrebbero informato la magistratura e la politica. E non mi pare cosa da poco».

Smentisce di essere andato a caccia di fantasmi e di aver perseguitato Berlusconi?

massimo ciancimino processo sulla trattativa stato mafia 3

«La forza delle prove ci ha consentito di ottenere la condanna definitiva di Marcello Dell’Utri e, in quel procedimento, io chiesi l’archiviazione di Berlusconi, cosa di cui non mi vergogno affatto».

Che cosa pensa delle indagini condotte dalla Procura di Firenze sui presunti rapporti con la mafia dell’ex premier? Riusciranno a dimostrare quello che in trent’anni voi non avete accertato?

«La vedo difficile, anche perché troppo tempo è passato, troppi protagonisti non ci sono più e i fratelli Graviano non hanno alcuna voglia di parlare. È evidente che volessero ricattare Berlusconi in vita, ma ora che è morto…».

SILVIO BERLUSCONI FILIPPO GRAVIANO FRANCESCO DELFINO - ILLUSTRAZIONE IL FATTO QUOTIDIANO

È credibile che il fondatore di Forza Italia avesse progettato le stragi mafiose?

«A questo non ho mai creduto, anzi ho sempre pensato che, ad esempio, l’attentato a Maurizio Costanzo fosse una minaccia contro di lui, per fargli ascoltare i “consigli” di chi voleva che scendesse in politica». […]

antonio ingroia foto di bacco la verita sul dossier mafia appalti mario mori giuseppe de donno DELL UTRI E I FRATELLI GRAVIANO NELLE STESSE ZONE - PRIMA PAGINA FATTO QUOTIDIANO 5 MAGGIO 2023 mario mori giuseppe de donno 3 mario mori giuseppe de donno 0 mario mori giuseppe de donno 1 strage di capaci napolitano berlusconi