“NATO” SOTTO UNA CATTIVA STELLA – IL COMMISSARIO EUROPEO, THIERRY BRETON, RIVELA CHE NEL 2020, DURANTE IL FORUM DI DAVOS, L'ALLORA PRESIDENTE DONALD TRUMP AVVERTÌ URSULA VON DER LEYEN: “DOVETE CAPIRE CHE, SE L’EUROPA È SOTTO ATTACCO, NON VERREMO MAI IN VOSTRO AIUTO. LA NATO È MORTA, TUTTI LA LASCEREMO. E TRA L’ALTRO VOI MI DOVETE 400 MILIARDI DI DOLLARI”

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

ursula von der leyen e donald trump a davos nel 2020

«Dovete capire che, se l’Europa è sotto attacco, non verremo mai in vostro aiuto. E comunque la Nato è morta, tutti la lasceremo, tutti abbandoneremo la Nato». Lo ha detto Donald Trump, quando era ancora presidente nel 2020, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo quanto rivelato dal Commissario europeo Thierry Breton.

Una conversazione avvenuta durante il forum di Davos di quattro anni fa, rievocata dal politico francese ieri a una conferenza ospitata dal gruppo dei liberali di Renew Europe al Parlamento europeo. «E tra l’altro voi mi dovete 400 miliardi di dollari, perché non avete pagato, voi tedeschi, quello che dovevate pagare per la difesa», avrebbe aggiunto Trump.

Thierry Breton

Le parole di Breton non stupiscono perché durante il suo mandato presidenziale Trump si è scontrato più volte con gli europei su commercio e difesa, e più volte ha minacciato di lasciare la Nato. Adesso il sito della sua campagna elettorale afferma tra gli obiettivi di un nuovo mandato quello di «finire il processo iniziato sotto la mia amministrazione di rivalutare in modo fondamentale il proposito e la missione della Nato», una frase criptica su cui la sua squadra rifiuta di dare indicazioni più concrete.

Ma anche la promessa di porre «fine alla guerra in Ucraina nel giro di 24 ore» non può non allarmare le capitali europee, ricordando la posta in gioco nelle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre proprio mentre stanno per iniziare le primarie repubblicane. Quei commenti «ci diedero la sveglia — ha detto Breton — e ora potrebbe ritornare».

donald trump - nato

Lunedì i caucus repubblicani in Iowa saranno la prima prova della sua forza tra l’elettorato di destra, mentre le previsioni sulle elezioni generali di novembre lo vedono in testa in diversi Stati in bilico su Biden, seppure il margine tra i due si sia ridotto. Un portavoce della campagna elettorale di Biden ha commentato così le parole di Breton, parlando al sito Politico: «L’idea che abbandonerebbe i nostri alleati se non ottiene ciò che vuole sottolinea quello che già sappiamo di Donald Trump: l’unica persona di cui gli importa è se stesso […]

