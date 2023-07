“È LECITO DOMANDARSI SE UNA FASCIA DELLA MAGISTRATURA ABBIA SCELTO DI SVOLGERE UN RUOLO ATTIVO DI OPPOSIZIONE” – LA “VELINA” FATTA FILTRARE DA PALAZZO CHIGI: “HANNO DECISO DI INAUGURARE ANZITEMPO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE” – SOTTO ACCUSA, LE DECISIONI DEI GIUDICI SULL’IMPUTAZIONE COATTA DI DELMASTRO E L’INDAGINE A CARICO DI DANIELA SANTANCHÈ – ORMAI È GUERRA TRA IL GOVERNO E IL DEEP STATE: LA DUCETTA ANDRÀ ALLO SCONTRO FINALE O CERCHERÀ DI SCENDERE A PIÙ MITI CONSIGLI?

(Public Policy) - "In un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l’archiviazione e il giudice dell’udienza preliminare imponga che si avvii il giudizio. In un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno in cui si è chiamati a riferire in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all’autorità giudiziaria.

Quando questo interessa due esponenti del Governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee". Così fonti di Palazzo CHIGI

